Albertini | “Come si fa a non avere fiducia in Ancelotti?”

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il Mattino di oggi intervista Demetrio, che ha appena lanciato il corso per responsabili del settore giovanile a Coverciano, sul momento del Napoli che sembra essere quella più in difficoltà tra le big del nostro campionato. Ma bisogna fare attenzione a giudicare dal di fuori, perché “l’aria che si respira fuori non è la stessa che si respira nello spogliatoio”, spiega. L’ex calciatore ha negato la tesi della confusione di Ancelotti «Non credo proprio. Per me il Napoli era una squadra matura anche prima della bella vittoria contro il Liverpool. Poi i tifosi sono così: immagino che dopo la vittoria sul Liverpool tutti fossero convinti di poter vincere lo scudetto… Questa è anche la bellezza del tifoso». E ha ribadito la suaindiscussa nei confronti del tecnicoin Ancelotti? «Come si fa a non averne? Ha esperienza e se propone ...

