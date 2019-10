Venezia : via libera dalla giunta al contributo di accesso dal primo luglio 2020 (3) : (AdnKronos) – La creazione e lo sviluppo di un sistema complesso di riscossione che vede la predisposizione di un programma web specifico che consenta il pagamento attraverso i diversi sistemi (carte credito, paypal, bonifico); la necessità di creare e contrattualizzare una adeguata rete di vendita sul territorio metropolitano e anche nelle province limitrofe; l’implementazione di un’adeguata rete di vendita di apposita ...

Venezia : via libera dalla giunta al contributo di accesso dal primo luglio 2020 (2) : (AdnKronos) – “In questi poco più di tre mesi, il gruppo di lavoro che si sta occupando della questione, che vede impegnati in prima linea oltre agli assessorati al Bilancio e al Turismo con le rispettive direzioni, anche le partecipate del Comune legate al trasporto pubblico, alla gestione dei sistemi informatici e all’organizzazione degli eventi in Città, si è fatto promotore di molti incontri con i vettori. E, proprio ...

Venezia. L’Uomo Vitruviano di Leonardo non andrà al museo del Louvre : Passa il ricorso presentato da Italia Nostra. Pertanto il Tar del Veneto ha sospeso oggi il prestito al museo del

Se «Joker» è uno dei film più attesi di Venezia 76 è anche per via del regista : Chi avrebbe mai detto che il regista di commedie Todd Phillips (la trilogia di Una notte da leoni è sua) un giorno si sarebbe cimentato in un dark movie come Joker (uno dei film più attesi della 76^ Mostra del Cinema di Venezia)? Le aspettative sono alte: in laguna si vocifera che lo stand-alone sulla nemesi di Batman sia ancora più cupo de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e che Joaquin Phoenix regali una performance da ...

“Era l’ultimo viaggio con mia moglie” : il turista derubato sta meglio ed è tornato a Venezia : È tornato in Italia, nuovamente a Venezia, Mike Veley, il turista americano malato di cancro che l'anno scorso, subito il furto del portafogli, scrisse una lettera aperta al ladro dicendo che voleva perdonarlo. Pensava allora che sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Ma invece sta meglio ed è tornato ospite del comune.Continua a leggere

Enel : al via in Friuli Venezia Giulia check up aereo di 700 km linee elettriche (3) : (AdnKronos) - Il controllo avviene con le linee elettriche in tensione, ovvero senza ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e quindi senza alcun disagio alla clientela. Al controllo elettronico aereo farà poi seguito l'analisi dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate dei tecnici En

Enel : al via in Friuli Venezia Giulia check up aereo di 700 km linee elettriche (2) : (AdnKronos) - Si tratta di attività di ispezione che si affiancano al piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione e che hanno permesso di raggiungere e mantenere eccellenti livelli di qualità del servizio, in linea con i migliori standard europei. Gli interventi attuati rappresentan

Enel : al via in Friuli Venezia Giulia check up aereo di 700 km linee elettriche : Udine, 11 set. (AdnKronos) - Parte oggi in Friuli Venezia Giulia la campagna di controllo e monitoraggio in volo delle linee aeree a Media Tensione di E-Distribuzione: 71 i comuni delle province di Udine e Pordenone interessati, per un totale di 700 Km e 50 ore di volo. L’obiettivo è quello di ridur

Festival di Venezia - Andrea Riseborough senza veli sul red carpet per Roberto Saviano : Uno dei momenti più piccanti della mostra del cinema di Venezia è stato durante il red carpet della serie ZeroZeroZero tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano. L’attrice Andrea Riseborough ha dato spettacolo con un vestito color acquamarina che lasciava poco all’immaginazione. Lo spacco era più

Venezia - ambientalisti occupano Red Carpet : salviamo Pianeta : Un gruppo di circa 400 attivisti del comitato "No Grandi Navi" ha occupato stamane il red Carpet della Mostra del Cinema a Venezia

Il viaggio del Bivacco Messner in un doc al Lido di Venezia : Venezia, 6 set. (AdnKronos) – Il viaggio del Bivacco Messner, vero rifugio alpino partito dal cuore delle Alpi, verso la laguna di Venezia e diventato una installazione con all’interno sette opere d’arte di altrettanti artisti, è stato raccontato dalla regista Traudi Messini nel documentario ‘Bivacco’ che verrà presentato domani all’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, nello spazio della Regione del ...

ZeroZeroZero si mostra al Festival di Venezia ma Roberto Saviano sconvolge tutti : “Legalizzate la cocaina” : Un solo carico di droga, questo c'è al centro della prima stagione di ZeroZeroZero, la nuova serie Sky che ieri si è mostrata al Festival del Cinema di Venezia. Il nuovo gioiellino di Stefano Sollima e Roberto Saviano è andato in scena con i primi due episodi in anteprima mondiale Fuori Concorso al Festival raccontando il viaggio di un carico di cocaina partendo dall'ordine passando per l'acquisto e concludendosi con l'arrivo in Italia ...