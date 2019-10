Taranto | video sotto le gonne delle donne | denunciato un uomo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Emanuela Carucci Si tratta di un 58enne della provincia, coniugato e senza precedenti penali. L'è stato fermato in tribunale È statoper molestie, dai carabinieri di, undi 58 anni originario della provincia e residente a Ginosa Marina (sempre nel Tarantino). L', coniugato e senza precedenti penali o di polizia, è stato notato nel tribunale del capoluogo pugliese perché, fingendo di allacciarsi le scarpe, ha posizionato il suo smartphone in modalità “ripresa”la gonna di donna nei pressi di un’aula giudiziaria. A notare la scena più di qualcuno che non ha esitato ad allertare un addetto alla vigilanza del palazzo di giustizia il quale, a sua volta, ha chiesto l’immediato intervento dei carabinieri. L'è stato subito condotto in caserma per essere identificato e, pur ammettendo le proprie responsabilità, non ha fornito spiegazioni ...

