Meghan e Kate | ecco i capi che entrambe amano!

Kate leale con lo staff : la stampa la confronta a Meghan - : Elisabetta Esposito Kate Middleton a confronto con Meghan Markle per quanto riguarda il rapporto con i rispettivi collaboratori: ecco cosa emerge Kate Middleton e Meghan Markle ancora a confronto da parte della stampa britannica. Stavolta a passare sotto la lente di ingrandimento è il rapporto delle due duchesse con il loro staff. Il Sun riporta come Kate sia stata elogiata per essere “fedele” al suo staff. A quanto pare, la duchessa ...

Kate Middleton e Meghan Markle - le regole che devono seguire ai banchetti di Buckingham Palace : La vita dei Royals britannici è piena di regole molto rigide che riguardano anche i momenti di convivialità. Kate, Meghan e gli altri membri della famiglia reale, quando partecipano ai banchetti a Buckingham Palace devono seguire infatti un protocollo specifico. Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo una curiosità che è stata resa nota da un documentario trasmesso su Channel 5. Di cosa stiamo parlando di preciso? Dello stratagemma ...

Kate Middleton e Meghan Markle incinte insieme : sospese le scommesse : Kate Middleton sarebbe incinta per la quarta volta e Meghan Markle avrà il secondo figlio nel 2020. I rumors impazzano Oltremanica, ma procediamo con ordine. La gravidanza di Kate ormai è data quasi per certa, tanto che i bookmaker hanno sospeso le scommesse, preoccupati evidentemente di dover pagare troppe vincite e quindi di andare in perdita. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Alex Apati dell’agenzia Ladbrokes ha dichiarato: ...

Kate Middleton e Meghan Markle : le regole segrete che devono seguire : Quando si parla della quotidianità dei membri della Royal Family inglese è importante citare alcune regole riguardanti il make up e l’abbigliamento. La loro esistenza non sorprende se si pensa ai look impeccabili che sfoggiano Kate Middleton e Meghan Markle durante le apparizioni pubbliche. Ma quali sono queste direttive (in generale note a pochi)? Una delle più importanti è un desiderio specifico della Regina Elisabetta, che tiene molto ...

Non solo Kate Middleton - anche Meghan Markle è (di nuovo) incinta : la voce : Le voci sulla quarta gravidanza di Kate Middleton si fanno sempre più insistenti. Nei giorni scorsi alcuni utenti sui social network avevano supposto la nuova dolce attesa perché la duchessa è solita cambiare acconciatura all’inizio di ogni gestazione. E infatti, per il primo giorno di scuola della Principessa Charlotte, ha sfoggiato nuovo taglio e nuova tinta. L’esperta di reali Aranzazu Santos López ha parlato all’Express. “Guardate le ...

Non solo Kate : anche Meghan e la Principessa Eugenia sono incinte? - : Elisabetta Esposito I bookmaker sostengono che le possibilità di tre gravidanze per Kate Middleton, Meghan Markle e la Principessa Eugenia siano sempre più alte Tre gravidanze potrebbero essere annunciate a breve dalla Royal Family: le presunte donne incinte sono Kate Middleton, Meghan Markle e la Principessa Eugenia. L’ipotesi viene lanciata dall’Express. Già nei giorni scorsi, alcuni utenti sui social network avevano supposto una ...

Gli auguri di Meghan a Harry per il compleanno sono l'ennesima frecciata a Kate e Elisabetta : C’è Diana, William, Filippo e il piccolo Archie. Nel collage di scatti scelti da Meghan per celebrare i 35 anni del marito, il principe Harry compare al fianco delle persone più importanti della sua vita: la mamma, il fratello, il nonno e il figlio. Qualcuno però manca all’appello, e la scelta potrebbe essere dettata dai battibecchi avuti con la duchessa di Sussex.Della cerchia più ristretta della royal ...