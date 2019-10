Il controller di PS5 integrerà due interessanti novità | i trigger adattivi e il feedback

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Sony ha adottato un approccio interessante per rivelare nuove informazioni sulla sua PlayStation 5, che ora sappiamo che uscirà durante le festività natalizie 2020. Piuttosto che farlo attraverso show ed eventi dedicati, la compagnia ha scelto mezzi molto più discreti non convenzionali. Di recente, parlando con Wired, il CEO di Sony Interactive Entertainment e il system architect di PS5 Mark Cerny hanno rivelato ulteriori dettagli sulla prossima console.Attraverso l'articolo, sono venute alla luce informazionisuldi PS5. Anche se la maggior parte di noi suppone che ilsi chiamerà DualShock 5, Sony non ha ancora confermato un nome ufficiale. Più importante del nome, tuttavia, è quello che presenta all'interno e quali innovazioni porterà - e ci sono sicuramente alcune cose.Sony sta apportando importanti innovazioni con ildi PS5: ...

Eurogamer_it : #PS5: i dettagli sul controller. - Markolino89 : RT @IGNitalia: Con #PS5 avremo un controller costruito attorno all'idea del feedback aptico, ma come siamo arrivati a questo punto? Riperc… - bigdarktiger : PS5: DATA D'USCITA, NUOVO CONTROLLER E INFO UFFICIALI! -