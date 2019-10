Chi l' ha visto? | chi è Daniele Potenzoni? Tutto sul caso di stasera

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera i casi di Lisa Gabriele e Daniele Potenzoni : La Sciarelli approfondisce il caso della morte della giovane di Rose e della scomparsa del ragazzo autistico a Roma.

Francesca Cipriani e il virus intestinale : "Ho visto San Pietro darmi le Chiavi" : Brutta avventura per Francesca Cipriani. L'ex isolana e gieffina qualche notte fa ha avuto un virus intestinale, a causa del quale ha deciso di recarsi in ospedale. La donna ha raccontato la vicenda a Pomeriggio Cinque da Barbara d'Urso. Un virus molto forte si era abbassata troppo la pressione. Mi hanno portato al pronto soccorso in ambulanza. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi. Gli ho detto di riprovare più tardi. ...

Domenica In - Gabriel si confessa : 'Guardandomi allo specChio - ho visto una copertina' : Gabriel Garko nel pomeriggio del 6 ottobre è tornato nel salotto di Domenica In. L'attore senza sbilanciarsi troppo sulla sua vita privata, ha parlato della sua vita sentimentale e dei prossimi progetti di lavoro....Continua a leggere

NBA – Il racconto shock di Manu Ginobili : “nel 2004 ho risChiato di morire. Ho visto un tir che…” : Manu Ginobili ha svelato un brutto episodio del suo passato nel quale ha rischiato di morire: la stella argentina ha visto la morte in faccia durane la luna di miele Ritiratosi al termine della passata stagione, consegnando alla storia una carriera straordinaria, Manu Ginobili può godersi una bacheca ricca di trofei e un passato ricolmo di soddisfazioni. E pensare che tutto ciò sarebbe potuto non accadere mai. Un episodio ha rischiato di ...

Franco BeChis sui poliziotti uccisi a Trieste : "Ho visto molta ipocrisia da parte dei politici" : "Ieri a Trieste due giovani poliziotti poco più che trentenni sono stati uccisi da due balordi di Santo Domingo acciuffati dopo il furto di un motorino. È un dolore che Roma ha vissuto quando poco più di due mesi fa ad essere ucciso da altri due balordi (americani) fu il carabiniere Mario Cerciello

Carlo Conti - Jessica MorlacChi : “Quando l’ho rivisto a Tale e Quale…” : Tale e Quale Show, Jessica Morlacchi su Carlo Conti: “E’ sempre vicino ai concorrenti” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Jessica Morlacchi, concorrente di Tale e Quale Show 2019, rispondendo alla domanda di una sua fan, Gina da Pisa. La lettrice in questione le ha scritto infatti attraverso la rivista, chiedendole: “A Tale e Quale Show mi piaci molto. Seguendo il programma, ...

Carmen Russo compie 60 anni - ma visto che fisico? È ancora al top - da restarci secChi : È stata uno dei sex symbol più esplosivi degli anni 80, prima come protagonista di alcune commedie sexy e poi come prorompente cassiera di “Drive-In”, per poi intraprendere una lunga carriera televisiva come ballerina e showgirl. Carmen Russo compie 60 anni. Nata a Genova il 3 ottobre 1959 sotto il nome completo di Carmela Carolina Fernanda, ha iniziato la sua carriera come modella anche se ben presto passa al cinema, con lo pseudonimo di Carmen ...

Chi l’ha visto - il giallo di Alexandra e quell’ultima telefonata d’aiuto : uccisa o fatta prostituire in Italia? : «Mi hanno sequestrata e violentata, fate presto!». Chi l’ha visto? torna sulla vicenda di Alexandra Macesanu, la ragazza romena di 15 anni scomparsa il 24 luglio 2019. La giovane venne rapita dopo aver chiesto un passaggio in autostop a Gheorghe Dinca, meccanico 65enne di Caràcal (località situata a 140 chilometri circa di distanza da Bucarest, nella zona Sud-Ovest del Paese). Ma il giorno dopo, approfittando dell’assenza dell’uomo, ...

Annamaria Sorrentino/ Ex Miss suicida? Avv Gentile "una barzelletta" - Chi l'ha visto - : Morte Annamaria Sorrentino: ipotesi suicidio non regge. L'avvocato Nicodemo Gentile parla di 'particoari inquietanti'. Il caso a Chi l'ha visto.

Pablo Trincia - l’ex Iena passa a Chi l’ha visto con Federica Sciarelli : “Sono sempre stato affascinato dalle storie degli scomparsi” : Pablo Trincia ha lasciato Le Iene per approdare nella redazione di Chi l’ha visto, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli tornato in onda l’11 settembre. Ora, in un’intervista a TelePiù, ha svelato i retroscena del suo addio a Mediaset, spiegando i motivi che l’hanno spinto a passare a Viale Mazzini. “Ho sempre detto che se avessi lasciato Le Iene mi sarebbe piaciuto lavorare per un programma come Chi ...

Napoli - lite Insigne-MarocChi in diretta tv : “Non ti ho visto determinato. Parli tu che…” [VIDEO] : Sconfitta inaspettata per il Napoli di Ancelotti contro il Cagliari. La squadra azzurra è apparsa nervosa per le tante occasioni create e non finalizzate. A fine partita, Lorenzo Insigne si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara. Queste le parole del capitano del Napoli. “Una sconfitta così fa male, dobbiamo stare tranquilli, vedere dove abbiamo sbagliato insieme al mister, per vedere di non ripetere più errori ...

Chiara Ferragni lascia prima del previsto la settimana parigina della moda. Torno a casa : Da influencer e regina dello stile è cosa buona e giusta che Chiara Ferragni fosse una delle protagoniste indiscusse della Parigi Fashion Week. La settimana glamour dell’anno, in cui sfilano i marchi di alta moda più famosi al mondo, è in pieno svolgimento. Tante sono le star che stanno assistendo alla presentazione delle collezioni per il prossimo anno, e tra queste c’è anche Chiara Ferragni.\\L’influencer però lascia prima del previsto le ...

Chi l'ha visto? Le anticipazioni della puntata : Nuovi documenti emergono per il delitto Vannini, mentre proseguono le battaglie per i bambini portati via ingiustamente dalle loro famiglie.

Marco Vannini - nuovo fascicolo Ciontoli?/ "Reato verso prostituta" - Chi l'ha visto - : Caso Marco Vannini oggi a Chi l'ha visto: spunta un misterioso fascicolo su Antonio Ciontoli che lo vedrebbe coinvolto in un reato verso una prostituta.