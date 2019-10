4×4 Fest guarda all’ambiente con Nausicaa

A 4×4 Fest sei giurate del Women’s World Car of the Year : Sei giurate del Women’s World Car of the Year, giornaliste dell’auto di Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia e Sudafrica alla 19° edizione del 4x4Fest, a CarraraFiere da venerdì 11 a domenica 13 ottobre. I Women’s World Car of the Year sono i soli premi automobilistici al mondo votati interamente dalle donne e allo stand delle […] L'articolo A 4×4 Fest sei giurate del Women’s World Car of the Year sembra essere il primo ...