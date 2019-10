Sicilia | via libera a finanziamenti per Piano Parcheggi | due mesi di tempo ai Comuni

Viaggio in Sicilia - itinerario tra le bellezze dell’isola : Se hai in programma un Viaggio in Sicilia e vuoi scoprire le mete più affascinanti in cui andare, ti suggeriamo alcune delle location più suggestive e intriganti. Il mare delle Isole Eolie Un arcipelago fantastico in cui puoi scegliere tra la vita notturna di Panarea, le spiagge di Lipari o il vulcano di Stromboli, senza dimenticare la quiete di Filicudi e Alicudi, che sembrano oasi isolate rispetto al resto del mondo. Per raggiungere le varie ...

Sicilia : governo assente in Aula - esame 'collegato' rinviato a domani : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Slitta a domani, alle 16, l'esame del collegato all'Ars. La seduta di Sala d'Ercole che avrebbe dovuto completare l'esame del testo è stata infatti rinviata a causa dell'assenza in Aula del governo impegnato a Giampilieri per l'anniversario dell'alluvione che dieci anni

Rifiuti : assessore Sicilia - 'assorbire personale Srr o via a commissariamenti' (2) : (AdnKronos) - Domani, alle 9, sarà la volta della Agrigento Est, alle 10 la Agrigento Ovest, alle 11 la Ragusa Provincia. Nel pomeriggio, alle 15, saranno ricevuti i vertici della Srr Catania Nord, alle 16 la Catania Area Metropolitana, alle 17 la Catania Sud. Martedì 24 settembre si riprenderà con

Rifiuti : assessore Sicilia - 'assorbire personale Srr o via a commissariamenti' : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Una raffica di incontri con le Srr per verificare il rispetto della normativa in tema di personale, gestione del servizio e impianti. L’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon accelera e stringe il cerchio intorno alle Società di regolamentazione per superare

Rifiuti : assessore Sicilia - ‘assorbire personale Srr o via a commissariamenti’ (2) : (AdnKronos) – Domani, alle 9, sarà la volta della Agrigento Est, alle 10 la Agrigento Ovest, alle 11 la Ragusa Provincia. Nel pomeriggio, alle 15, saranno ricevuti i vertici della Srr Catania Nord, alle 16 la Catania Area Metropolitana, alle 17 la Catania Sud. Martedì 24 settembre si riprenderà con la Srr Trapani Nord, alle 11 la Srr Trapani Sud e alle 12 la Srr Siracusa Provincia. Nel pomeriggio, alle 15, la Srr Palermo Ovest, alle ...

Rifiuti : assessore Sicilia - ‘assorbire personale Srr o via a commissariamenti’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Una raffica di incontri con le Srr per verificare il rispetto della normativa in tema di personale, gestione del servizio e impianti. L’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon accelera e stringe il cerchio intorno alle Società di regolamentazione per superare le criticità che ancora si registrano sul territorio. In primis, il tema del personale: il 3 ottobre è previsto un altro ...

Sicilia : Ars - via dal collegato tutte le norme con spesa (2) : (AdnKronos) - Il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo ha chiesto al governo di riferire in Aula sulla condizione economico-finanziaria della Regione Siciliana, "anche per capire quale può essere l'ordine dei lavori da portare avanti da qui a fine anno". Il deputato dem Barbagallo parla di "condotta scell

Sicilia : Ars - via dal collegato tutte le norme con spesa : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - Via dal 'collegato' tutte le norme e tutti gli emendamenti che prevedono spese. Lo stop, sancito durante la seduta di oggi pomeriggio di Sala d'Ercole, arriva dopo che stamattina, durante la seduta della V Commissione che avrebbe dovuto esaminare il maxi emendamento, i

Sicilia : Ars - via dal collegato tutte le norme con spesa : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Via dal ‘collegato’ tutte le norme e tutti gli emendamenti che prevedono spese. Lo stop, sancito durante la seduta di oggi pomeriggio di Sala d’Ercole, arriva dopo che stamattina, durante la seduta della V Commissione che avrebbe dovuto esaminare il maxi emendamento, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha letto una comunicazione del governo che ammette la mancanza di ...

Sicilia : Ars - via dal collegato tutte le norme con spesa (2) : (AdnKronos) – Il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo ha chiesto al governo di riferire in Aula sulla condizione economico-finanziaria della Regione Siciliana, “anche per capire quale può essere l’ordine dei lavori da portare avanti da qui a fine anno”. Il deputato dem Barbagallo parla di “condotta scellerata della sessione di bilancio” da parte del governo. Dal capogruppo del M5S Francesco Cappello arriva ...

Sicilia : Pullara (Autonomisti) - 'archiviare immediatamente pagina collegato' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "La nota che il presidente della Regione ha inviato al parlamento Siciliano durante i lavori della V Commissione impegnata oggi nell’esame del collegato, è la prova che la mia mancata sottoscrizione del maxiemendamento la scorsa settimana è stata lungimirante". Così il

Sicilia : Pullara (Autonomisti) - ‘archiviare immediatamente pagina collegato’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “La nota che il presidente della Regione ha inviato al parlamento Siciliano durante i lavori della V Commissione impegnata oggi nell’esame del collegato, è la prova che la mia mancata sottoscrizione del maxiemendamento la scorsa settimana è stata lungimirante”. Così il capogruppo di Popolari e Autonomisti all’Ars Carmelo Pullara. “Come gruppo parlamentare ci siamo battuti ...

Servizio ferroviario in Sicilia - segnali di ripresa : Nei giorni scorsi si è riunito a Palermo, l'Osservatorio sull'andamento del Servizio ferroviario in Sicilia. I dati lasciano ben sperare

Sicilia : Sutera - al via i lavori su strada 'Donna Spusa' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Quindici anni di attesa e ora, grazie all’intervento della Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’inizio dei lavori, ai primi di novembre, per la ricostruzione e il completamento della strada esterna