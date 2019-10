Metro Redux in arrivo per Nintendo Switch?

Fonte : eurogamer

(Di martedì 8 ottobre 2019) Di certo non mancano i porting e le ripubblicazioni di giochi più vecchi pere, forse, presto potremmo riceverne un paio in più. A quanto pare, la seriedi 4A Games potrebbe vedere la luce sull'ibrida.Stando al rivenditore portoghese Gaming Replay,sarebbe insulla console di, per chi non lo sapesse, riunisce le versioni rimasterizzate di2033 e: Last Light, i primi due giochi della serie di sparatutto in prima persona. Leggi altro...

Asgard_Hydra : Metro Redux per Nintendo Switch compare nei listini di un rivenditore portoghese - Eurogamer_it : #MetroRedux potrebbe arrivare su Switch, secondo un rivenditore. - GamingToday4 : Metro 2033 Redux e tutto attualmente gratis su Epic Games Store -