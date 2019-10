James Van Der Beek sarà padre per la sesta volta

Fonte : blogo

(Di martedì 8 ottobre 2019) 42enne indimenticato Dawson Leery nella serie televisiva Dawson's Creek,Van Derancora una. Via social l'attore ha rivelato la nuova gravidanza di Kimberly, sua seconda moglie dal 2010, dopo il fallito matrimonio con Heather McComb.Solo l'anno scorso i due avevano accolto la piccola Gwendolyn, dopo aver fatto altrettanto con Olivia nove anni or sono, Joshua (7 anni), Annabel Leah (5 anni) ed Emilia (3 anni). Quello in arrivoquindi il sesto figlio per la coppia. Nell'annunciare il lieto evento,ha pubblicato una bellissima foto con la moglie e i 5 figli.Van Derper la08 ottobre 2019 08:51.

