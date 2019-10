Difesa | arriva il Comando anticyber

Ciliverghe - nuovo innesto in Difesa : arriva Garofalo : Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisto delle prestazioni sportive del difensore Alessio Garofalo. Il terzino sinistro, romano classe ’98, è reduce dall’esperienza nella Paganese in serie C dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile della Lazio e aver vestito in seguito anche le maglie di Perugia e Cavese. “Siamo felici di accogliere Alessio in squadra – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – è un elemento che ...