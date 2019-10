A tutto Ibrahimovic | “in Serie A farei ancora la differenza Il Milan? Mi spiace | ma la

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) L’attaccante svedese ha parlato a margine dell’inaugurazione della sua statua a Malmoe, ammettendo di poter farela conferenza inA Giornata speciale per Zlatan, che a Malmoe oggi ha svelato la statua costruita in suo onore. Tanta gente per assistere alla cerimonia, tra cui tanti giovani invitati sui social dallo svedese a saltare la scuola per essere presenti. Lapresse Al termine dell’evento, il giocatore dei Galaxy si è concesso ai microfoni di Sky Sport, partendo dallaA: “per come mi sento e per come gioco, facciola, in Italia e in tutti i paesi. Ritiro? Vediamo, ci sono tante cose a cui pensare, come vedere fisicamente che opportunità c’è. Ma per giocare in Italia, non vedo nessun problema, faccio meglio di quelli che ci sono. La Juve secondo me sta facendo grandi cose, è il simbolo del calcio ...

