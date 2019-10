Netflix dal 9 ottobre su Sky Q | le modalità e i prezzi dell’offerta

Nuove serie tv Netflix dal creatore di The Crown : Peter Morgan firma per nuovi progetti : Non ci saranno solo le prossime due stagioni di The Crown già confermate, ma anche Nuove serie tv Netflix create e prodotte da Peter Morgan, che ha firmato un accordo con la piattaforma per nuovi contenuti esclusivi. Il creatore di The Crown, alla vigilia del debutto della terza stagione della saga dei Windsor che arriva in streaming il 17 novembre, conferma e rende più stabile la sua collaborazione con Netflix, espandendola oltre il ...

Netflix sbarca su Sky Q : dal 9 ottobre film e serie tv "tutti in un unico posto" : Conto alla rovescia per l’accordo Sky-Netflix: il 9 ottobre inizierà ufficialmente la partnership. Ma cosa cambierà per i telespettatori? I contenuti di Sky e di Netflix saranno visibili attraverso un unico box (Sky Q) e per gli abbonati al servizio sono previsti prezzi vantaggiosi.Grazie alla nuova offerta Intrattenimento plus, che unisce Netflix a Sky TV e Sky Famiglia, i clienti Sky Q potranno trovare le novità del ...

Accordo Sky-Netflix - dal 9 ottobre la partnership in Italia : Sono giorni di grandi accordi, in quel di Netflix. Dopo le voci (che dovrebbero trovare conferma nei prossimi giorni) di un Accordo tra la piattaforma di streaming on demand e Mediaset per la realizzazione di sette film, ecco arrivare un annuncio, questa volta già ufficiale, che vede Netflix e Sky insieme per proporre una nuova offerta ai propri abbonati.Una partnership europea che coinvolgerà da mercoledì prossimo, 9 ottobre 2019, i clienti ...

Netflix arriva su Sky Q dal 9 ottobre - ecco tutti i dettagli dell’offerta Intrattenimento Plus : Netflix arriva su Sky Q a breve l’annuncio ufficiale La parola d’ordine è “Integrare” per Sky che deve diventare un “integratore” di altri contenuti. Questa l’idea di Andrea Zappia Chief Exectuive Continental Europe di Sky Studios durante l’incontro EY Digital Summit a Capri. Integrare anche Netflix, anzi soprattutto Netflix dando seguito a quell’accordo annunciato da diverso tempo e che ...

Sky e Netflix : dal 9 ottobre al via la partnership in Italia : La partnership europea tra Sky e Netflix arriverà in Italia dal 9 ottobre. Sky e Netflix porteranno la più grande offerta di intrattenimento su Sky Q, combinando il servizio Netflix, con tutti i suoi contenuti e funzionalità, alle serie TV più premiate, agli show, alle produzioni originali e a tutto l’altro intrattenimento dell’offerta Sky. Si arricchisce, quindi, l’offerta per i clienti Sky Q e ...

Sky - arriva Netflix su Sky Q. E dal 2020 gli abbonamenti internet : Andrea Zappia di Sky all’Ey digital summit Capri – Sky lancerà i suoi abbonamenti internet in fibra entro la prima metà del 2020, mentre è ormai questione di giorni l’approdo di Netflix sulla piattaforma Sky Q, il contenitore multimediale per gli abbonati della pay tv. Come ha spiegato Andrea Zappia, amministratore delegato per l’Europa continentale di Sky a margine dell’Ey digital summit, il forum sull’innovazione ...

Cast e personaggi di Peaky Blinders 5 su Netflix il 4 ottobre - la famiglia Shelby riparte dal crollo di Wall Street : Cast e personaggi di Peaky Blinders 5 arrivano su Netflix il 4 ottobre con un nuovo ciclo episodi. Dopo aver ucciso il boss della mafia Luca Changretta, la famiglia Shelby affronta la grande crisi del '29 con il crollo di Wall Street. La serie creata da Steven Knight è destinata a non fermarsi qui, avendo già pianificato una sesta e settima stagione, che dovrebbe fungere da conclusione alla storia. Peakly Blinders 5 vedrà la famiglia Shelby ...

Cast e personaggi di Big Mouth 3 su Netflix - dal 4 ottobre nuovo viaggio fra le ansie dell’adolescenza : Big Mouth 3 debutta su Netflix il 4 ottobre con dieci nuovi episodi. Dopo il trionfale successo delle prime due stagioni e dello speciale di San Valentino, la serie animata creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett riporta sugli schermi il gruppo di adolescenti newyorchesi alle prese con gli sconvolgenti cambiamenti della pubertà. Consolidati i ruoli dei personaggi principali e secondari, inclusi gli inquietanti ...

Dal 30 ottobre su Netflix la nuova stagione di Pose : Finalmente abbiamo una data ufficiale di uscita per la seconda ed attesissima seconda stagione della serie tv Pose: il 30 ottobre 2019, solo su Netflix. Proprio in questi giorni è stata poi annunciata la quarta stagione di Stranger Things, anch'essa esclusiva Netflix. La serie Pose è stata ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven Canals. I primi due sono conosciuti sopratutto per essere creatori dell'iconica serie Glee e i vari American ...

Unbelievable su Netflix promossa dalla vera protagonista della storia : “Dolorosa ma eccellente” : Arrivata nel catalogo della piattaforma all'inizio di settembre, Unbelievable su Netflix è stata una delle novità più discusse dell'ultimo mese: la trama della miniserie è tratta da una storia vera, l'indagine su un caso di stupro denunciato da una ragazza che - oltre alla violenza subita - ha dovuto affrontare anche lo strazio di non essere creduta dai familiari e dalle autorità. La storia dell'adolescente Marie Adler è quella di una ...

John Malkovich guida il cast di Space Force commedia Netflix creata dal duo di The Office : John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers e Tawny Newsome raggiungono Steve Carell tra i protagonisti di Space Force una comedy ambientata in un luogo di lavoro che trae ispirazione dal programma spaziale del Presidente Trump. Nel cast entrano anche Jimmy O.Yang e Alex Sparrow che saranno ricorrenti mentre Paul King già regista dei due film di Paddington, dirigerà i primi due episodi della serie.Ordinata da Netflix lo scorso gennaio e ...