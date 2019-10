Sciacalli sulla polizia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Alessandro Sallusti V entunmila interventi al giorno, 650mila in un mese, quasi otto milioni all’anno. Se le nostre forze difossero quel branco di incapaci mal addestrati, come qualche sciacallo sostiene in queste ore dopo l’uccisione di due agenti nella questura di Trieste, nel giro di poche settimane dei centomila poliziotti in servizio resterebbe ben poco e ogni giorno avremmo un funerale di Stato. Basterebbero questi numeri per mettere a tacere le polemiche. Ma se volete ce ne sono altri che parlano dell’efficienza e della bravura dei ragazzi in divisa. A Trieste un controllo è andato storto, con le conseguenze drammatiche che conosciamo? Certo, è andato storto uno dei quattro milioni di controlli a persone che ogni anno vengono eseguiti, uno dei 16mila arresti (di cui mille in odore di terrorismo), una delle 67mila denunce. Come vedete, oltre al buon senso è la ...

unitisivince : @rubio_chef @GiorgiaMeloni Hai detto bene Rubio, sono sciacalli che si avventano voraci sulla preda, loro e la mise… - MariaPalazzol10 : @Iperbole_ @paglialunga00 Fare campagna elettorale sulla pelle dei bambini è davvero disgustoso. Sciacalli!!! - roberto_lamela : RT @DanielaKarr: @rubio_chef @GiorgiaMeloni Strumentalizzano su tutto, anche sulla morte. Non pensano mai alle conseguenze e alle persone… -