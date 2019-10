Ora lo scontro è sui servizi segreti Renzi chiede a Conte di spiegare tutto

Rai Due - scontro in diretta tra Carlo Verdone e Alessandro Haber : "Hai lavOrato con cani e porci" : Esordio con il botto per il programma irriverente di Rai Due "Maledetti Amici Miei". Protagonista indiscusso Alessandro Haber, che ha dato il via a una colorita discussione con Carlo Verdone. Il secondo, entrato in studio suonando la batteria, è stato accolto proprio da Haber. Il regista, dopo aver

Scontro Pd-Italia viva - Franceschini : ‘Smania di visibilità logOra i governi’. Marattin : ‘Volevi aumento Iva’. E si attaccano citando Dante : Non solo tensioni a porte chiuse, ma pure botta e risposta su Twitter. Mentre il Consiglio dei ministri è riunito per discutere della Nota di aggiornamento al Def e dopo che nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 settembre c’è stato un vertice di maggioranza molto teso, a scontrarsi pubblicamente sono stati il ministro Pd Dario Franceschini e il vicecapogruppo di Italia viva Luigi Marattin: un faccia a faccia online tra due ex compagni di ...

Silvia Romano è viva : «Forzata a sposarsi - Ora è proprietà di un uomo». Gli inquirenti : «Nessun riscontro» : La giovane Silvia Romano è viva, ma è stata costretta a sposarsi con rito islamico ed è diventata «proprietà di un uomo del posto». Ad affermarlo sono fonti dei servizi segreti italiani, scrive il quotidiano Il Giornale, secondo cui la cooperante italiana sequestrata il 20 novembre dell’anno scorso sarebbe stata «Forzata al matrimonio con rito islamico» e sottoposta a «operazioni di lavaggio del cervello, una manovra di accerchiamento ...

Manovra - ancOra niente intesa fra M5S e Pd. Scontro su Iva e deficit : Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei ministri per il varo ma il nodo resta ancora, al momento, quello delle risorse per la Manovra. Attesi i dati dall'Istat su occupati e disoccupati di agosto e sui prezzi al consumo di settembre

Inter-Juventus : Orario - tv - programma e streaming. Quando si gioca lo scontro diretto : Si giocherà domenica prossima lo scontro diretto tra Inter e Juventus, valido per la settima giornata della Serie A di calcio 2019-2020. A prescindere dall’andamento del sesto turno del massimo campionato, questo sarà un vero e proprio primo grande scontro diretto tra le due formazioni leader di questa fase iniziale. I nerazzurri e i bianconeri si trovano infatti ai due posti di testa della classifica, con la squadra di Antonio Conte a ...

Ultime notizie/ Ultim'Ora oggi : scontro M5s-Pd su vincolo di mandato - 27 settembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 27 settembre 2019: scontro tra M5s e Pd. Caso Trump: 'La Casa Bianca tentò di nascondere tutto'.

Milano - la Procura monitOra lo scontro tra capi ultras dell’Inter [DETTAGLI] : Nei prossimi giorni la Procura di Milano riceverà dalla Digos un’informativa sulla lite a pugni tra due capi storici della curva interista, Vittorio Boiocchi e Franco Caravita avvenuta durante la gara di campionato tra Inter e Udinese, previsti alcuni accertamenti in relazione ad indagini di monitoraggio nei confronti di tifoserie violente. Boiocchi ha da poco finito di scontare, prima in carcere e poi in affidamento, condanne per ...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 133 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minOranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

