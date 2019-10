Lega | Renzi | ‘I sovranisti giocano sulla paura’

Lega : Renzi - ‘combattere il salvinismo era un dovere’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Salvini ha creato un sistema drammaticamente pericoloso, combattere il salvinismo era un dovere”. Così, Matteo Renzi intervenendo via Skypa alla scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. L'articolo Lega: Renzi, ‘combattere il salvinismo era un dovere’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega : Renzi - ‘Salvini ha cancellato l’immagine del vecchio centrodestra’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Salvini ha giocate tutta la partita su di se, che è stata anche la sua fine. Salvini ha cancellato l’immagine del vecchio centrodestra e ha costruito l’immagine di Salvini, Salvini, Salvini. Fino al 10 agosto tutti a parlare su come si è vestito, a dire il vero non moltissimo, o quello che mangiava, beveva. Lui ha accentrato tutto su di se e in questo è stato abile, è stato ...

Lega : Renzi - ‘Sulla comunicazione social Salvini mi ha battuto’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Sulla comunicazione social penso che Salvini, purtroppo, mi abbia battuto”. Così Matteo Renzi parlando con i giovani della scuola di formazione ‘Futura’. “Il mio errore, una volta arrivato a Palazzo Chigi è stato quello di non dare troppa attenzione ai social – dice – Se avessimo messo su una struttura come il M5S o come Matteo Salvini saremmo stati ...

**Lega : Renzi - 'Salvini ha speso parte dei 49 milioni per alimentare la 'Bestia'?'** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Il senatore Matteo Salvini ha speso o non ha speso parte dei 49 milioni di euro che la Lega deve restituire agli italiani per alimentare la sua macchina da consenso su Facebook? Lo dica". E' la denuncia di Matteo Renzi durante la scuola di formazione 'Futur

Intelligence : Renzi - ‘Conte dia deLega su Servizi’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “I Servizi segreti italiani vanno messi in condizione di lavorare e sono in stragrande maggioranza degli straordinari professionisti. Personalmente penso che il presidente del Consiglio, in generale e nello specifico quello di adesso, farebbe bene a dare la delega. Suggerisco, nell’interesse del presidente del Consiglio, di avere un signor professionista che si occupi di queste cose e di non ...

Governo - nuova provocazione Renzi a Conte : “Ceda deLega ai servizi”. Orlando : “Ultimatum dalla Leopolda sono come quelli dal Papeete” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo continuano a creare tensioni nella maggioranza di Governo. Prima lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo. ...

Berlusconi : “Partito popolare europeo si allei con Renzi”. Ma Tajani lo corregge : “Lapsus - intendeva dire Lega” : “Il Partito popolare europeo deve rivedere le proprie alleanze, andando ad allearsi anche con il partito di Matteo Renzi in Italia“. Le parole di Silvio Berlusconi sembravano eloquenti, ma Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha voluto sottolineare come l’ex presidente del Consiglio si sia sbagliato: “Il suo è stato un lapsus, intendeva dire ‘allearsi con la Lega’“. L'articolo Berlusconi: ...

SONDAGGI/ Renzi-Pd-M5s-Leu-Verdi oltre il 50% - Lega al 30% e FdI al 9% : SONDAGGI: Fratelli d'Italia è l'unico partito in crescita, ma una coalizione di centrosinistra supererebbe il 50% dei voti elettorali. Lega ferma al 30%

Sondaggio Ixè - puniti Matteo Salvini e Renzi : Lega sotto al 30% - Italia Viva crolla subito : L'istituto Ixè sembra andare in (relativa) controtendenza rispetto agli altri sondaggi. I numeri, rivelati in anteprima nel corso del programma CartaBianca su Rai 3, posizionano la Lega sotto il 30 per cento. Un risultato amarissimo per il Carroccio, che però non minerebbe il primato rispetto alle a

Sondaggi politici SWG : Lega ancora oltre il 30% - sorride Giorgia Meloni - Renzi in calo : L'evento politico del mese di settembre può senza dubbio essere rappresentato dal fatto che Matteo Renzi è uscito in maniera ufficiale dal Partito Democratico, dando vita la suo progetto politico denominato Italia Viva. C'è attesa, dunque, per conoscere quale sia la valenza in seno all'elettorato in fatto di consenso della nuova realtà della scena politica sapendo che, ben presto, si andrà a conoscere quanto l'ex premier sarà in grado di essere ...

Forza Italia - parlamentari scontenti della Lega aprono a Matteo Renzi : Potrebbero esserci nuovi scenari politici all'interno del centrodestra: a scontentare una parte del partito di Forza Italia sarebbe l'insofferenza verso la Lega e verso il suo leader Matteo Salvini. All'interno degli azzurri sembra esserci più sintonia con la figura di Matteo Renzi, che da poco è uscito dal Partito Democratico per fondare Italia Viva: e non si esclude che alcuni di loro possano uscire dal partito. I malumori di Forza ...

Sondaggi politici : Lega in calo ma resta al 32 - 8% - Renzi sotto il 5% : La rilevazione dell'istituto specializzato SWG segnala la tenuta della Lega, che perde leggermente consenso ma resta ampiamente il primo partito. In leggero calo il Movimento 5 Stelle, stabile il Partito Democratico, non sfonda Italia Viva di Matteo Renzi, che resta al di sotto del 5% dei voti.Continua a leggere

Sondaggi politici : PD sotto il 20% - Renzi al 4 - 8% - Lega al 30 - 8% - M5S perde ancora : Il Corriere della Sera ha pubblicato un nuovo Sondaggio condotto da IPSOS per testare le attuali intenzioni di voto degli italiani dopo queste prime settimane di governo giallorosso. Proprio sull'esecutivo il dato è che il gradimento è leggermente salito, infatti ora il giudizio sul Conte bis è per il 39% positivo e per il 48% negativo, con un indice complessivo che sale dal 41% al 45% in un mese.Per quanto riguarda i principali ...

Governo - sondaggio Pagnoncelli : M5s crolla - male Lega e Pd. Boom di Renzi al 4 - 8% - Fi al 7% e Fdi al 9% : Governo, ecco i risultati del sondaggio elettorale realizzato dall?Istituto di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera: ?Lega in flessione, che cala di 5 punti da luglio e...