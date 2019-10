Inter-Juventus 1-2 | Higuain riporta in vantaggio i bianconeri!

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 6 ottobre 2019)live – Il match più atteso, più desiderato e voluto. Non solo dai tifosi nerazzurri e bianconeri, ma dall’Italia, anche dal mondo. Sold out e record d’incassi a San Siro per il derby tricolore per eccellenza. Prima contro seconda, distanziate da due punti. L’degli ex Conte e Marotta, la nuova Juve di Sarri. Gara non ancora determinante per il prosieguo del torneo, sicuramente significativa per dare ulteriori risposte al buon avvio. Questa la diretta testuale della nostra redazione. 80′ – Juve di nuovo avanti, ci pensa: bella azione manovrata e imbucata di Bentancur per il Pipita che segna rasoterra. 45’+2 – Finisce un bellissimo primo tempo: 1-1 il parziale. 41′ – Continua il duello tra Ronaldo e Handanovic. Questa volta ‘stava’ per vincerlo Ronaldo. Scambio con Dybala e pallone ...

Inter : ?? | FOCUS Inter-Juventus. Serve aggiungere altro? ?????? #NotForEveryone #ForzaInter - juventusfc : #InNumbers: ??statistiche su #InterJuve! ?? - juventusfc : #InterJuve è anche storia di gol... tricolori ???? Qui ?? -