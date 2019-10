Spusu con il fiato sul collo di Iliad | uscita in Italia con un plus a favore?

Nuove strategie con l’operatore Spusu in Italia e rete Wind Tre troppo satura? : Si ritorna a parlare dell'operatore Spusu, quasi a conclusione di questa estate. Proprio in questi gioni, il Ministero per lo Sviluppo economico ha rassegnato un codice MNC all'austriaca Mass Response: si tratta dell'azienda che cura appunto il vettore mobile che dovrebbe giungere anche in Italia. entro il 2020. Proprio il MiSE ha provveduto a modificare il Registro delle Risorse di numerazione in questo settembre, assegnando un nuovo MNC ...