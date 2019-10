La bufala più antica della storia di Wikipedia

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 5 ottobre 2019) Ieri ho letto sul Post, che riprendeva Haaretz, lamontatura nazionalista polacca sul campo di sterminio di polacchi cattolici a Varsavia: tesa a mobilitareper sostenere che i nazisti avevano sterminato molti meno ebrei in Polonia e molti più Veri Polacchi. Meno Olocausto, pi

fanpage : La grande bufala degli stranieri che commettono più reati degli italiani - notizieoggi_com : Mozzarella Bufala Campana Dop: firmato accordo con Us dairy, più tutela in Usa- - StefanoAngel3 : RT @GiancarloDeRisi: Carlo Rubbia, premio Nobel per la Fisica, smonta la bufala dei cambiamenti climatici: 'Oggi gli elefanti di Annibale n… -