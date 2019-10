La ballerina di Amici Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta | Minacciati e

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mioe me con un coltello, vigliacchi!”. Un post scritto dopo un grande spavento è quello pubblicato da Niccolò(figlio dell’agente tv Lucio, ndr) e dalla mogliedel programma “”, per raccontare l’aggressione subita all’uscita di un ristorante romano nella serata di giovedì 3 ottobre.“Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post”, ha scrittoin un post condiviso su Facebook e su Instagram, ancora scossa per l’aggressione aggiungendo una foto che ritrae lei e suocon i segni dell’aggressione sul volto. “Poi mi sono detta ‘Vaffa...’. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mioe me con un coltello, vigliacchi. ...

