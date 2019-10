Giro dell’Emilia 2019 | Primoz Roglic devastante ancora una volta sul San Luca!

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : Roglic stacca tutti sul San Luca e vince alla grandissima. Woods e Higuita sul podio. Nibali in crisi nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Una sparata incredibile ai -700. Roglic vince il Giro dell’Emilia. 16.47 Ha fatto il vuoto Roglic. Dietro sono rimasti Higuita e Woods all’inseguimento. 16.46 PARTE Roglic! Li stacca tutti lo sloveno. 16.45 Ci prova Michael Woods. Prova a chiudere Roglic e ce la fa. 16.44 Ripreso il quintetto. 1 km al traguardo. 16.43 30 metri di vantaggio per i cinque sull’avanguardia ...

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : Scatta Bernal sul penultimo passaggio sul San Luca. Nibali - Valverde - Roglic e Fuglsang rispondono. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 30 metri di vantaggio per i cinque sull’avanguardia dei big. 16.42 Ulissi Scatta in testa al gruppo. Dietro forcing di Rosa. Nibali molla. 16.41 Poco accordo tra i cinque di testa. Gruppo a 15″. Sta per iniziare il San Luca. 16.40 Rientrano Chaves e Higuita sui tre di testa. Davanti ora ci sono due corridori che qua hanno già vinto. 16.39 20″ per i tre sul gruppo dei ...

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : Ciccone scatenato - va via sul terzo passaggio sul San Luca con Latour. Nibali e Valverde pimpanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 I big dovranno muoversi sul penultimo passaggio sul San Luca, poiché riprendere i due battistrada sarà difficilissimo. 16.21 16 km al traguardo, 40″ per i battistrada sul gruppo. Tolhoek a 20″. 16.19 Latour continua a dare l’idea di non trovarsi particolarmente a suo agio in discesa. 16.17 I due scollinano ora. Mancano 2 giri alla fine. Tolhoek tra i battistrada e il ...

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : primo passaggio sul San Luca. Mosca stacca gli altri fuggitivi - gruppo a 5’30” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Ora Mosca stacca anche Ballerini e va da solo. 15.40 Ora grande bagarre in gruppo per prendere la salita nelle prime posizioni. C’è la Groupama in testa. 15.38 Appena inizia la salita Orsini perde qualche metro dagli altri due battistrada. 15.36 La gara sta per entrare nel vivo con il primo dei cinque passaggi previsti sul San Luca. 15.33 40 km al traguardo. gruppo a ...

Giro dell’Emilia femminile 2019 : Demi Vollering batte Elisa Longo Borghini sul San Luca : Non solo uomini. È andata in scena oggi la sesta edizione per quanto riguarda il Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite. Prova di categoria 1.1, dunque non inserita nel massimo circuito internazionale, che prevedeva però al via tante delle migliori atlete al mondo. Ad imporsi è stata l’olandese Demi Vollering che si conferma una delle sorprese di questa stagione: per lei una gran crescita e l’ambizione di un 2020 da ...

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : Ballerini - Orsini e Mosca in fuga. Il gruppo insegue a 6 minuti - tira la Jumbo di Roglic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Oggi andrà in onda anche l’ennesimo duello tra Androni e Neri per la testa della Ciclismo Cup. 15.21 Il loro vantaggio, ora, è di 6’40”. Sempre la Jumbo-Visma di Primoz Roglic in testa al gruppo. 15.19 Ricordiamo che in fuga ci sono Davide Ballerini (Astana), Umberto Orsini (Bardiani CSF) e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo). 15.15 Un corridore molto adatto a una gara come ...

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : Ballerini - Orsini e Mosca in fuga. Il gruppo insegue a 8 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 Ricordiamo che in gara sono presenti tutti i corridori che quest’anno hanno vinto i tre grandi giri: Richard Carapaz (Movistar), Egan Bernal (Team Ineos) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma). 15.05 E, ovviamente, attenzione anche al campione uscente Giovanni Visconti, vincitore, neanche un mese fa, del Giro di Toscana. 15.02 Tra gli italiani, oltre a Nibali e Ciccone, occhio anche a Diego ...

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : Ballerini - Orsini e Mosca in fuga. Gruppo a 10 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Vantaggio dei battistrada sceso a 8’40”. 14.55 C’è molta curiosità per vedere, oggi, cosa combinerà Carlos Alberto Betancur. Al Mondiale il colombiano ha palesato una condizione decisamente superiore alle aspettative. 14.52 La Jumbo ha una squadra fortissima. Con Roglic ci sono Gesink, Kuss, George Bennett, Tolhoek, De Plus e Vingegaard. Lo sloveno punta fortissimo a ...

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : Ballerini - Orsini e Mosca in fuga. Gruppo a 11 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08 Il vantaggio dei tre resta immutato. Il plotone va tranquillo, per il momento. In testa la Jumbo-Visma di Primoz Roglic, il quale sul San Luca ha vinto la cronoscalata inaugurale del Giro d’Italia 2019. 14.05 Esteban Chaves è in gara anche oggi. Purtroppo, a causa di svariati problemi fisici, non è più riuscito a ritrovare la gamba del 2016 negli ultimi tre anni. 14.02 Vincere Giro ...

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : Vincenzo Nibali affina la forma in vista del Lombardia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Segnaliamo la presenza in gruppo del vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz. L’ecuadoriano è stato aggiunto all’ultimo alla startlist. 13.46 Poco da segnalare, fin qui, sulla gara. Al km 5 sono partiti tre corridori, vale a dire Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Umberto Orsini (Bardiani CSF) e Davide Ballerini (Astana). Il gruppo, per ora, lascia fare e i fuggitivi ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia oggi - orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : oggi (5 ottobre) andrà in scena la 102esima edizione del Giro dell’Emilia. Tutti i più grandi protagonisti si sfideranno nel finale di corsa che sarà caratterizzato dall’arrivo in salita a San Luca. Lo scorso anno a vincere fu Alessandro De Marchi con una splendida azione da grandissimo corridore, quest’anno il rosso di Buia Andrà alla ricerca del bis ma ci sono numerosi scalatori volenterosi di dettar legge sul mitico colle ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara per il Giro dell’Emilia e il Gp Beghelli : le formazioni ufficiali : Un ultimo mese intenso attende gli atleti Orange-Blue che saranno impegnati in 5 gare del calendario italiano, in Cina al Taihu Lake e infine in Giappone alla Japan Cup La doppia formazione #OrangeBlue è pronta a dare il via all’ultimo intenso mese di gare del team Nippo Vini Fantini Faizanè. Sarà un week-end tutto italiano a inaugurare un ottobre ricco di appuntamenti. Sabato 7 atleti del team saranno al via del Giro dell’Emilia, come da ...

Giro dell’Emilia 2019 : il percorso ai raggi X. San Luca protagonista assoluto : Oramai il Campionato del Mondo nello Yorkshire è andato in archivio, e il gruppo sta per tornare in corsa in Italia. Ebbene sì, sabato 5 ottobre il capitolo finale della stagione 2019 avrà inizio con la 102^ edizione del Giro dell’Emilia. Saranno 207 i chilometri in programma dal Polo Fieristico di Bologna, con partenza ufficiale a Casalecchio di Reno, fino alla celeberrima scalata del San Luca, che molti corridori percorreranno per la ...

Ciclismo – Giro dell’Emilia : un’edizione di lusso - al via anche Carapaz - Bernal e Roglic : I tre vincitori dei grandi giri al via al Giro dell’Emilia e Gp Bruno Beghelli: un’edizione 2019 di lusso Manca pochissimo per il Giro dell’Emilia ed il Gp Bruno Beghelli, in programma rispettivamente sabato e domenica. L’edizione 2019 delle due corse italiane sarà di lusso: al via ci saranno infatti i vincitori dei tre Grandi Giri di questa stagione. Carapaz, vincitore del Giro d’Italia, Bernal, vincitore del ...