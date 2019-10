Cane cade in acqua e sta per morire affogato | interviene una donna e quello che fa è

Fonte : baritalianews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Questa vicenda è accaduta a Kuranda, nell’Australia tropicale dove undi razza border collie che si chiama Jerzy stava facendo una passeggiata vicino al fiume Barron River con la sua padrona, la signora Clare Hensley. Ad un certo punto ilaccidentalmente è caduto ine la signoara Hensley si è convita che il suo amatosarebbe morto. Ma non aveva fatto i conti con il coraggio e la passione per i cani che aveva una signora che stava passando da li in quel momento, Petra Lovey, unache aveva fatto la custode in uno zoo . La signora così racconta cosa è accaduto: “Ho visto una macchiolina nera nell’cosi sono saltata dentro, tutti mi dicevano che era ormai persa, ma io non ho voluto arrendermi. In qualche modo sono riuscita a trovare il suo corpo e l’ho afferrata”. Quando ilè uscito dall’non dava più segni di vita e allora la ...

pillow_really : Aggiornamento sulle mie disavventure: Sto uscendo di casa. Appena apro la porta, il cane di coinquilino creepy si f… - quotidianopiem : Cane cade in una voragine, salvato dai vigili del fuoco di Torino - solops : Cane cade in una voragine, salvato dai vigili del fuoco di Torino -