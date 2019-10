Campania in lutto | lacrime per il poliziotto ucciso a Trieste

Fonte : repubblica

(Di sabato 5 ottobre 2019) Pierluigi Rotta era figlio di un agente in pensione. Nato a Napoli, aveva vissuto a Pozzuoli. Ieri sera i genitori sono partiti per, scortati dalle volanti della questura. Il sindaco Figliolia: "Un eroe dei nostri giorni"

