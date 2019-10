Calcio – Tra una settimana termina la sospensione di Platini | il francese pensa ad una

Calciomercato Juventus - Cuadrado sarebbe pronto a rinnovare il contratto con i bianconeri : La Juventus comincia ad assorbire i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri, lo dimostrano sicuramente le ultime prestazioni dei bianconeri, in particolar modo in Champions League, con un'ottima partita disputata contro l'Atletico Madrid (anche se condizionata da due errori difensivi) e soprattutto contro il Bayer Leverkusen, sconfitto con un secco 3 a 0. Il match contro l'Inter è l'ennesimo banco di prova per i giocatori di Sarri: il ...

Notizie del giorno- La Juventus prepara il dopo-Ronaldo - tragedia nel Calcio - deferito il Pescara : LA Juventus E IL DOPO RONALDO – Cristiano Ronaldo è sicuramente un punto di riferimento in casa Juventus sia per quanto riguarda il campo che per l’aspetto del marketing, l’acquisto del portoghese ha rappresentato dunque un affare per i bianconeri sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. Fino al momento CR7 ha trascinato la Juventus, nella scorsa stagione la Juve ha vinto l’ennesimo scudetto ed anche l’avvio del 2019 è stato ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Sono soddisfatta perché siamo sulla strada giusta” : L’Italia del Calcio femminile si è imposta per 0-2 in casa di Malta nelle qualificazioni agli Europei del 2021: per le azzurre della CT Milena Bertolini continuano ad essere a punteggio pieno assieme alla Danimarca, con cui presumibilmente si giocheranno il pass per il torneo continentale. Così a fine gara Milena Bertolini al sito federale: “È stata una partita sofferta per quanto riguarda il risultato, ma la squadra è partita forte ed è ...

Inter-Juve - Alessio Tacchinardi a CalcioWeb tra passato e presente : “finalmente uno scontro scudetto! Il contatto Ronaldo-Iuliano? Cazzate da bar” : Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che regala la sfida scudetto tra Inter e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni tra due big del massimo torneo italiano. Avvio veramente sorprendente della squadra di Antonio Conte, i nerazzurri guidano la classifica a punteggio pieno dopo le 6 vittorie consecutive, l’avvio di stagione può essere definitivo ...

Lutto nel Calcio - Isaac Promise deceduto all'improvviso per un malore in palestra : Negli ultimi giorni il mondo del calcio è stato caratterizzato da numerosi decessi associate a morti quasi inaspettate: a settembre prima Ricksen (deceduto per SLA) poi il difensore Maynard, ucciso in una sparatoria ad Amterdam. Settimana scorsa è invece morto sul rettangolo da gioco un giovane uruguaiano per un arresto cardiaco, mentre proprio il 2 ottobre è deceduto il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi, scomparso dopo una lunga malattia. ...

Calciomercato - le strategie dell’American Group Sports Management in vista delle prossime sessioni : Chiuso il Calciomercato estivo, si pensa all’immediato futuro con la sessione invernale di riparazione. Siamo ai primi di Ottobre, per i procuratori sportivi è tempo di fare i primi bilanci e organizzare il prossimo futuro. Ormai il mercato è variegato tra calciatori, calciatrici, allenatori e quant’altro e la società American Group Sports Management ha tutte le carte in regola per poter provare un interessante business tra USA ed Italia. ...

Calcio - infarto fulminante in palestra : è morto a 31 anni Isaac Promise : Il nigeriano degli Austin Bold, argento ai Giochi di Pechino 2008 con la sua nazionale (era il capitano), è deceduto per un...

Serie A TV - vicina l’intesa tra la Lega Calcio e Mediapro : La Serie A avrebbe deciso la strada da intraprendere per massimizzare gli introiti da diritti tv per il triennio 2021-2024. Secondo quanto riferito da MF-Milano Finanza, dopo mesi di estenuanti trattative con Mediapro (che già si era fatto avanti con l’ ultimo bando, assegnato poi nel giugno di un anno fa a Sky Italia e […] L'articolo Serie A TV, vicina l’intesa tra la Lega calcio e Mediapro è stato realizzato da calcio e ...

Tragedia nel mondo del Calcio : malore in palestra - muore calciatore di 31 anni [NOME E DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio, è morto a soli 31 anni Isaac Promise, calciatore degli Austin Bold. Il giovane nigeriano, argento ai Giochi di Pechino 2008 con la sua nazionale, è deceduto per un malore fulminante mentre si trovava nella palestra del suo appartamento a Austin, in Texas E’ stato il presidente degli Austin Bold, Bobby Epstein, a darne notizia tramite i social: “La sconfitta più grande che una squadra può subire ...

Milano - scuola Calcio allontana i pulcini : 'Cercati un'altra squadra' : "Caro bambino...cercati un'altra squadra". Con poche e fredde frasi inviate per mail, una nota scuola calcio di Milano ha negato ad un "pulcino" il sogno più bello. Un papà deluso l'ha voluta rendere nota e, nei giorni scorsi, il quotidiano "Il Giorno" ha raccolto il suo sfogo. Ora, si è scoperto che sarebbero tantissimi i bambini allontanati in questo modo. Il responsabile del Settore Scolastico Giovanile Figc per la Regione Lombardia, Giuseppe ...

LIVE Wolfsberger-Roma Calcio - Europa League in DIRETTA : trasferta austriaca per i giallorossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Wolfsberger-Roma, seconda partita del Gruppo J di Europa League. La Roma vuole ottenere la seconda vittoria del girone, mentre il Wolfsberger vuole sorprendere ancora dopo aver battuto i tedeschi del Borussia M’Gladbach. La Roma dopo la vittoria contro il Lecce arriva alla partita di Europa League con non pochi problemi, gli infortuni di ...

Tragedia nel mondo del Calcio - è morto Giorgio Squinzi : era il proprietario del Sassuolo : Il patron del club neroverde è venuto a mancare improvvisamente nella giornata di oggi, lasciando sgomento l’intero calcio italiano Una notizia terribile scuote il calcio italiano, è morto infatti Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo. L’imprenditore italiano si è spento nella serata di oggi all’età di 76 anni a causa di una lunga malattia, lasciando sgomento il club neroverde e l’intera Serie ...

Ancelotti : “Abbiamo dimostrato di saper lottare. Non vedo Calcio champagne in giro” : La SSC Napoli ha pubblicato la conferenza stampa tenuta da Carlo Ancelotti in Belgio in vista del match di domani contro il Genk, al suo fianco Kalidou Koulibaly Ancelotti parla in conferenza ad anticipa che domani sarà una partita dura. “Domani ci sarà da lottare e soffrire, altrimenti rischiamo tanto”. “Se non entriamo nell’ottica della difficoltà della gara di domani, allora possiamo incappare in brutte ...

Calcio - Luigi De Siervo su tv pirata : “Persi oltre un miliardo di euro. Multe tra i 2.500 e i 25.000 euro per chi continuerà” : La problematica della tv pirata è sempre al centro dell’attenzione in Italia. Gli stratagemmi usati per evitare gli abbonamenti alle pay tv e guardare tutta l’offerta Sky, DAZN ecc., pagando poco o nulla, hanno rappresentato un danno enorme alle casse del “Pallone”, che di questo si nutre. La pratica, particolarmente radicata nei nostri confini, ha portato quindi a dei grossi problemi dal punto di vista economico e le ...