Tre Valli Varesine 2019 | data | programma | orari e tv

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Martedì 8 ottobre il Trittico Lombardo si chiuderà con la novantanovesima edizione della Tre, la piccola Classica d’autunno della Conta dei Laghi che i corridori dovranno percorrere da Saronno a Varese per un totale di 197,8 chilometri. La Tre, corsa organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda, sarà il primo grande approccio, anche a livello di parterre, verso l’appuntamento clou del mese, Il Lombardia, che andrà in scena sabato 12. Per il quarto anno consecutivo si partirà da Saronno, località del basso varesotto che anticipa il lungo tratto in linea che porterà il gruppo fino al Lago di Varese, il Lago di Comabbio e il Parco del Campo dei Fiori. Prima di arrivare a Varese, i corridori passeranno per il Brinzio, e dal primo passaggio sotto il traguardo davanti ai Giardini Estensi si entrerà nel circuito decisivo. Saranno cinque le tornate del ...

