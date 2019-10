Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Arrigo, sulla Gazzetta, fa il punto sulle italiane in Champions e quindi anche sul. Contraddice Ancelotti e definisceil pareggio in casa del Genk. Gli uomini di Ancelotti devono acquisire una mentalità vincente e dare continuità e intensità alle proprie prestazioni. L’Arrigo lamenta l’inefficacia del pressing. Purtroppo anche i ritmi di gioco e l’intensità non sono ancora ottimali. La mentalità vincente non è soltanto frutto della propria storia, ma anche delladel gruppo, della capacità lavorativa e della conoscenza. Sarebbe un vero peccato se questa volta non si passasse il turno. L'articolo: «Allain» ilsta.

pisto_gol : Il Milan degli Invincibili nacque a Verona, il 25 ottobre 1987: era la 6^ giornata, un gol di Virdis fruttò la vitt… - napolista : Sacchi: «Al Napoli manca la determinazione, passo falso in Belgio» Sulla Gazzetta critica l’inefficacia del pressi… - Andre_Costa95 : RT @pisto_gol: Il Milan degli Invincibili nacque a Verona, il 25 ottobre 1987: era la 6^ giornata, un gol di Virdis fruttò la vittoria e la… -