Piloti F1 | quali bolidi guidano nel tempo libero?

Formula 1 – Leclerc felice - Hamilton battagliero - Vettel sorride a metà : le parole dei Piloti dopo le qualifiche di Sochi : Leclerc in pole position a Sochi davanti ad Hamilton e Vettel: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp di Russia Il momento magico di Charles Leclerc continua. Il giovane pilota Ferrari firma il miglior tempo del Gp di Russia e conquista la pole position anche sul tracciato di Sochi, la quarta consecutiva (l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher!) e la sesta dell’anno, due in più di Hamilton e Bottas! Alle ...

MotoGp – Marquez in scioltezza - Quartararo felice - Vinales promette battaglia : le parole dei Piloti dopo le qualifiche di Aragon : Marquez si prende la pole position sul circuito del Gp di Aragon davanti a Quartararo e Vinales: le parole dei piloti al parco chiuso dopo le qualifiche Marc Marquez si conferma imprendibile sul circuito di Aragon… o quasi. Lo spagnolo si mette subito davanti a tutti in qualifica e firma il tempo necessario per la pole position, ma suda freddo quando Quartararo, nell’ultimo giro utile, abbassa il suo tempo rischiando di ...

MotoGp – Vinales carico - euforia Espargarò - sorride Quartararo : le parole dei Piloti dopo le qualifiche di Misano : Maverick Vinales strappa la pole position di Misano ad un fantastico Pol Espargarò, terzo Fabio Quartararo: le parole dei primi 3 piloti dopo le qualifiche del Gp di Misano Prima fila davvero particolare quella del Gp di Misano. Maverick Vinales ha confermato le buone sensazioni delle prove libere guadagnando la pole del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, precedendo uno straordinario ed inaspettato Pol Espargarò. Terzo posto per ...