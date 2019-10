Non è uno scherzo | ora Xiaomi produce e vende bottiglie d’acqua minerale

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Dopo avere presentato loMini Head Massager, il colosso cinese torna all’arrembaggio con l’annuncio della vendita didi acqua. Queste, etichettate semplicemente comeArctic Spring Natural Mineral Water, sono l’ennesima prova della grande attenzione dell’azienda hi-tech non solo per il mercato telefonico, ma anche per settori diametralmente opposti. Infatti, come una piovra,investe importanti risorse per continuare ad essere un punto di riferimento per la vita dei cittadini cinesi. Da quanto abbiamo potuto apprendere, l’acqua imbottigliata proviene da una sorgentesita nella città di Mohe, all’estremo nord della Cina. LaArtic Spring Natural Mineral Water viene venduta in comodeda 300 ml in confezioni da 24. Con una dimensione di 20,8 centimetri di lunghezza e 6 centimetri ...

marattin : Ho fatto una chiacchierata con Il Messaggero. Se la politica economica vuol essere efficace, deve essere credibile,… - ricpuglisi : 'Non si governa un paese da un balcone o da una spiaggia' Applausi fragorosi per @CarloBonomi_ alla Scala (tranne uno) #Assolombarda - fattoquotidiano : L'AEREO DI RENZI Le carte del manager che bloccò l’affare: due i contratti, non uno, tra Etihad, Alitalia e il mini… -