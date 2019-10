MotoGp – Dovizioso in fiducia | “Marquez più veloce | ma possiamo giocarcela Distacco

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Andreasi mostra fiducioso in vista della gara della Thailandia: il pilota Ducati ammette di essere menodi Marquez, ma ilsembra essere inferiore rispetto ad Aragon Bastano due punti a Marc Marquez per laurearsi, ancora una volta, campione del mondo di. Due punti in più di Andrea, l’inseguitore di tutta la stagione che in Thailandia non ha però intenzione di arrendersi. Se lo spagnolo sembra essere ancora più, il pilota Ducati si mostra fiducioso in quanto ilrisulta inferiore rispetto ad Aragon. A Sky Sportha spiegato: “abbiamo portato la morbida da questa mattina e siamo stati costanti, questo è l’aspetto fondamentale. Non siamo i più veloci ma siamo nel gruppo. Marquez ha qualcosina in più, ma non siamo così lontani come ad Aragon, abbiamo le nostre possibilità secondo me. Vediamo domani se ...

