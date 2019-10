Miley Cyrus sarebbe stata vista mentre baciava Cody Simpson

Una vacanza nel deserto da 5mila euro a notte per Miley Cyrus : In un mese appena la vita di Miley Cyrus è cambiata radicalmente. A fine agosto ha messo fine alla sua storia d’amore con Liam Hemsworth, spezzando il cuore del giovane attore australiano. Poi è fuggita a Capri insieme a Kaitlynn Carter per una vacanza bollente fra baci e carezze su un panfilo di super lusso. La celebre cantante pareva che avesse trovato una certa stabilità invece, qualche giorno fa, ha già messo fine alla love story con la star ...

Miley Cyrus - dopo la rottura con Kaitlynn si “consola” nel deserto… in un hotel da 5mila euro a notte : Un hotel super lussuoso, da 5mila euro a notte, l’Amangiri Resort, nel bel mezzo del deserto dello Utah e poi in canoa sul lago Powell e tra i canyon del Colorado, con mamma Tish e la sorella Brandy. Miley Cyrus ha trovato la soluzione per “dimenticare” i suoi due recenti fallimenti sentimentali: una vacanza scacciapensieri… in famiglia. La popstar è reduce da ben due rotture, la prima con il marito Liam Hesworth, ad agosto e la seconda, di ...

Dopo l'addio a Kaitlynn - Miley Cyrus si rifugia nel deserto : "Viaggio necessario con mamma e sorella", con queste parole Miley Cirus ha annunciato ai suoi follower su Instagram la partenza per un viaggio di famiglia, lontano da rumors e pettegolezzi. La pressione mediatica accumulatasi negli ultimi mesi sulla popolare cantautrice statunitense l'ha, infatti, portata ad allontarsi, momentaneamente, dall'occhio indiscreto di giornali e televisioni. Miley Cyrus è così partita per il Colorado con la mamma Tish ...

Arrestato lo stalker di Miley Cyrus. La mia missione è metterla incinta : È stato fermato e Arrestato David Rumsey, l’uomo che perseguitava la popstar Miley Cyrus. La cantante si stava esibendo all’IHeart Radio Festival a Las Vegas, quando la sicurezza ha notato nella folla l’uomo, già nella lista dei potenziali fan pericolosi. Come riporta il sito Perez Hilton, Rumsey era stato notato dalla sicurezza per alcuni tweet piuttosto inquietanti rivolti alla cantante riguardo la sua intenzione di riportare in vita celebrità ...

Miley Cyrus dice basta - è già finita anche con Kaitlynn Carter? : Miley Cyrus e Kaitlynn Carter a New YorkMiley Cyrus e Kaitlynn Carter a New YorkMiley Cyrus e Kaitlynn Carter a New YorkMiley Cyrus e Kaitlynn Carter a New YorkMiley Cyrus e Kaitlynn Carter a New YorkMiley Cyrus e Kaitlynn Carter a New YorkMiley Cyrus e Kaitlynn Carter a New YorkMiley Cyrus e Kaitlynn Carter a New YorkMiley Cyrus e Kaitlynn Carter a New YorkMiley Cyrus e Kaitlynn Carter a New YorkQuando lo scorso dicembre Miley Cyrus e Liam ...

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter si sono lasciate? Rottura improvvisa : la soffiata : Kaitlynn Carter e Miley Cyrus si sono lasciate? Sembravano destinate a una vita felice assieme ma a quanto pare Miley Cyrus e Kaitlynn Carter si sono lasciate. Entrambe non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sui pettegolezzi dell’ultima ora ma potrebbero farlo molto presto visto che i rumor fanno presto a diffondersi a macchia d’olio in tutto […] L'articolo Miley Cyrus e Kaitlynn Carter si sono lasciate? Rottura improvvisa: ...

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter escono alla scoperto : avvistate insieme a Los Angeles : La notizia del divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è arrivata inaspettata nel corso dell'estate: la coppia stava insieme ormai da dieci anni, di cui otto mesi di matrimonio, ma il loro legame evidentemente non è bastato a proseguire la loro storia d'amore. Il motivo ufficiale della rottura, divulgato dai diretti interessati tramite un comunicato, è la volontà di entrambi di focalizzarsi sulle loro carriere. Nel corso degli ultimi mesi però ...