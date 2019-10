Mamme | smettetela di dire che non avete latte E allattate finché potete | perché

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Spesso vengono da me donne preoccupate che mi dicono: ‘Oggi mio figlio è stato tutto il giorno attaccato al seno, forse non ho più!’. È proprio il contrario., smettete diche nonil!”: a parlare è Gerardo Chirichiello, pediatra e neonatologo dall’esperienza decennale, oggi presidente dell’AICPAM, l’Associazione Italiana Consulenti Professionali in Allattamento Materno. È uno dei pochi professionisti (uomini) ad aver approfondito la sua conoscenza nel campo dell’allattamento: “Trascorrevo ore e ore con le neoin ospedale, poi passava l’infermiere di turno con la bottiglietta diartificiale - ha raccontato ad HuffPost -.Ho capito allora che dovevo rimettermi a studiare, tentare un nuovo approccio per far sì che le donne capissero davvero ...

