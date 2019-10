Il 13 ottobre giornata nazionale delle persone con sindrome di Down

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Coorin 200 piazze con i suoi volontari con la campagna “Non lasciate indietro nessuno” L’educazione inclusiva, il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la vita indipendente e la possibilità di decidere della propria vita sono diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a tutti. Negli ultimi 40 anni in Italia gli sforzi intrapresi per realizzare un cambiamento culturale verso la concreta inclusione hanno portato moltecondia raggiungere traguardi importanti. L’obiettivo oggi è far sì che quanto è alla portata di molti si trasformi in realtà per tutti. Con l’intento di dare voce alle reali esigenze e desideri, permettere di esprimere la propria opinione in modo libero e senza condizionamenti, Coorgrazie alla prima indaginerivolta acondi“Ora Parlo Io!” ha raccolto le esperienze di vita ...

