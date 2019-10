Emirati arabi via dalla «black list» Ue | Svizzera fuori dalla lista grigia

Facebook ha detto di avere chiuso centinaia di pagine - gruppi e account in Indonesia - Emirati arabi Uniti - Nigeria ed Egitto : Facebook ha annunciato di avere chiuso centinaia di pagine, gruppi e account sulla propria piattaforma per «coordinated inauthentic behavior», cioè che diffondevano notizie false o ingannevoli, o che svolgevano attività a fini politici in modo non trasparente. Le pagine, i

Facebook ha detto di avere chiuso centinaia di pagine - gruppi e account in Indonesia - Emirati Arabia Uniti - Nigeria ed Egitto : Facebook ha annunciato di avere chiuso centinaia di pagine, gruppi e account sulla propria piattaforma per «coordinated inauthentic behavior», cioè gestione di account falsi o ingannevoli che diffondevano notizie false o ingannevoli, o che svolgevano attività a fine politico in

Stazione Spaziale : la Soyuz attracca alla ISS - a bordo il primo astronauta degli Emirati Arabi : Dopo 6 ore di viaggio e 4 orbite, la navetta russa Soyuz ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale: a bordo il primo astronauta degli Emirati Arabi, Hazzaa Ali Almansoori, il russo Oleg Skripochka e un’altra astronauta al primo volo, Jessica Meir. La navetta si è agganciata al modulo russo Zvezda della Stazione orbitale: è stata la missione finale partita dalla piattaforma di lancio n° 1, la stessa dalla quale nel 1961 era ...

Stazione Spaziale : pronto a partire il primo astronauta degli Emirati Arabi : Domani la Stazione Spaziale Internazionale si prepara ad accogliere il primo astronauta degli Emirati Arabi: diventeranno quindi 19 le nazionalità degli “inquilini” finora accolti a bordo della ISS. E’ tutto pronto nella base russa di Baikonur (Kazakhstan) per il lancio della Soyuz, previsto alle 15:57 ora italiana di domani: a bordo il nuovo equipaggio, composto appunto da Hazzaa Al Mansoori, Jessica Meir ed il veterano russo ...

Milan - offerte da Arabia Saudita ed Emirati arabi : ecco perché Elliott non è (per ora) interessato : Sembrano essere arrivate delle novità per quanto riguarda la cessione del Milan da parte del Gruppo Elliott. Dopo la smentita da parte di Louis Vuitton dell'indiscrezione del Messaggero che voleva Bernard Arnault interessato ad acquistare il Milan per 1 miliardo di euro, ora Repubblica segnala dei s

Pronto al lancio Hazzaa Ali Almansoori - il primo cosmonauta degli Emirati arabi ad andare sulla Stazione Spaziale Internazionale : Di nuovo tempo di lanci spaziali in Russia e quindi, si ripetono i rituali che precedono la partenza di una navetta Soyuz alla volta della Stazione Spaziale Internazionale come la deposizione delle rose sulle tombe di Yuri Gagarin, primo uomo nello Spazio e Sergei Korolev, padre della cosmonautica russa. La Navetta Soyuz Ms-15 dovrebbe partire per lo Spazio il 25 settembre 2019, con una particolarità; l’equipaggio della Expedition 61/62 è ...