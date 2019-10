Android Auto 4 7 introduce una nuova opzione per le notifiche e si prepara ad una

Ecco i prezzi europei di Polestar 2 - l’auto elettrica con Android a bordo : Torniamo ad occuparci di Polestar 2, seconda generazione di auto elettriche ad alte prestazioni del Gruppo Volvo, la cui produzione inizierà nel 2020, con esordio sul mercato in programma a giugno. Il produttore ha finalmente reso noti quelli che saranno i prezzi ufficiali di Polestar 2 nei mercati in cui l’auto sarà inizialmente lanciata: Norvegia – 469.000 corone Svezia – 659.000 corone Germania – 58.800 euro Regno ...

Giornata fortunata per questi Samsung Galaxy : disponibile Android Auto wireless : Sapevamo che presto o tardi Android Auto wireless sarebbe stato compatibile con ogni dispositivo equipaggiato almeno con Android 9 Pie, ma finora alle promesse di Google non erano corrisposti i fatti, almeno non completamente (stando all'annuncio fatto in tempi non sospetti la situazione avrebbe dovuto sbloccarsi molto prima). Fino a qualche ora fa gli unici smartphone che consentivano di collegamento al sistema di infotainmente di Big G senza ...

Android Auto wireless è disponibile per tutti questi smartphone Samsung Galaxy : Oltre un anno fa, Google prometteva che Android Auto wireless sarebbe stato compatibile nel giro di poco con qualsiasi smartphone su cui girasse almeno Android 9 Pie. Fino a ieri quella promessa era stata disattesa in toto o quasi, dal momento che gli unici smartphone in grado di trasmettere Android Auto ai sistemi di infotainment senza l'utilizzo di un cavo erano i Nexus 5X e 6P e tutti i Google Pixel. Oggi la pagina italiana dedicata ad ...

Tasker 5.8.5 ottiene l'automazione del tema scuro per Android 10 e altre novità : L'aggiornamento alla versione 5.8.5 di Tasker permette all'app di automatizzare l'attivazione del tema scuro, inoltre apporta anche un miglioramento per Google Drive e un paio di correzioni di bug. L'ultima versione di Tasker consente di attivare eventi in base all'attivazione o meno del tema scuro di Android, modificare l'impostazione in base all'ora del giorno e all'apertura di specifiche applicazioni.

Google introduce un sistema di inserimento automatico del codice di verifica SMS su Android : Pare che con l'ultimo aggiornamento di Google Play Services arrivi la possibilità di estrarre automaticamente i codici di verifica ricevuti via SMS

Lexus porta Android Auto sui propri veicoli : Lexus, marchio di lusso del gruppo Toyota, ha reso noto che la maggior parte dei veicoli della sua gamma 2020 sarà compatibile con Android Auto

Modalità scura automatica su Android 10? Ecco come averla con un'app e ADB : Ecco i passaggi da seguire per avere la Modalità scura automatica su Android 10!

Huawei P40 con HarmonyOS se Android non sarà autorizzato : Durante la sessione di domande e risposte a margine della conferenza stampa IFA 2019, Yu Chengdong / Richard Yu, CEO di Consumer Business Group di Huawei, ha dichiarato ai media che Huawei lancerà il suo HarmonyOS su smartphone all'inizio del prossimo anno se non gli sarà consentito di usare Android Gooogle Mobile Services (GMS) .

Sony annuncia due nuovi sistemi multimediali con Android Auto : Sony ha annunciato oggi nella cornice di IFA 2019 due nuovi sistemi multimediali per Auto dotati del supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay

Google prova a chiarire la situazione su Android Auto - Google Maps e Assistant Driving Mode - ma senza riuscirci : Google e la confusione sui sistemi di navigazione: con Android 10 saranno 3 - o forse 4 - tra ripieghi e app a tempo determinato.

Per gli smartphone una possibile app Android Auto ridisegnata da capo : le ipotesi : Google sta dimostrando di tenere molto ad Android Auto, come evidenziato dai tanti miglioramenti che sono stati rivolti al servizio da un po' di tempo a questa parte. Il colosso di Mountain View avrebbe di recente deciso di rinnovare l'interfaccia grafica della sua applicazione per smartphone, che inizialmente si pensava avrebbe ceduto il passo ad una driver mode integrata di default in Google Assistant, tendendo quindi a scomparire dal ...

Android Auto potrebbe tornare come una nuova applicazione su Android 10 : Google ha rilasciato una dichiarazione sulla sua pagina di supporto suggerendo che Android Auto potrebbe tornare nella forma di una nuova applicazione completa. potrebbe essere che la modalità di guida Assistant Driving Mode non sia ancora pronta per il debutto e di conseguenza Google potrebbe rilasciare una versione ottimizzata dell'attuale app Android Auto utilizzabile fino a quando Assistant Driving Mode non sarà pronta.

Google ambigua sul futuro di Android Auto su smartphone : "presto una nuova app" : "Nelle prossime settimane pubblicheremo nel Play Store un'app separata chiamata Android Auto for Phone Screens", scrive Google

Gli smartphone Android sono a rischio a causa di una falla che colpisce gli SMS autoconfiguranti : Un nuovo metodo scoperto dagli hacker sfrutta gli SMS autoconfiguranti degli operatori mobili per stabilire un canale di comunicazione con gli smartphone colpiti.