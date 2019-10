Vaccini | per gli anziani “una mossa vincente” | lo spot con Marco Tardelli

Fonte : meteoweb.eu

La vaccinazione è una 'vincente' per gli over 65. Non solo per prevenire l'influenza ma anche per tenere lontane altre infezioni rischiose come la polmonite, il fuoco di Sant'Antonio e la pertosse. Questo il cuore dellotelevisivo su cui si incentra la nuova campagna di comunicazione sociale, presentata questa mattina a Roma, #UnaSceltaVincente realizzata da Italia Longeva, la rete del ministero della Salute sull'invecchiamento e la longevità attiva, con il patrocinio delle società scientifiche Sigg, Simg, Siti e Responsabilità sociale Rai, per sensibilizzare sull'importanza delle vaccinazioni in età adulta "per guadagnare anni di vita e in buona Salute". Lo, che ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso, è stato realizzato grazie al contributo non condizionante di Pfizer, Sanofi Pasteur e Seqirus.

