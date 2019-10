Le Iene | l' aggressione a Monteleone e troupe | Vi ammazzo tutti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Pina Francone La "iena" Antoninoaggredito durante il servizio d'inchiesta sui Bronzi di Riace "Viquanti". Minacce, bestemmie e dunque l'fisica. Se l'è vista brutta la "iena" Antoninoe con lui lade Le. L'invitato stava infatti indagando sul ritrovamento (datato agosto 1972) dei Bronzi di Riace e della possibile sparizione di alcuni preziosissimi reperti. All'appello, infatti, mancherebbero un elmo, uno scudo, una lancia e – clamorosamente – anche una terza statua in bronzo.ha rintracciato colui il quale nel 1972 ritrovò il patrimonio artistico e culturale, per saperne di più. E per sapere se ne sapesse qualcosa di più su questa controversia. Si tratta del sub romano Stefano Mariottini, che una volta trovatosi di fronte la "iena" reagisce però malamente. Molto malamente. L'uomo, infatti, si infuria, dà ...

