Eleonora Perraro uccisa a botte e morsi | la notte del delitto è stato picchiato anche il

Uccisa a botte e morsi : Eleonora Perraro aveva denunciato il marito per violenza domestica : aveva già denunciato il marito Marco Manfrini per violenza domestica, Eleonora Perraro, la donna di 43 anni Uccisa a botte e morsi in faccia lo scorso 5 settembre, in provincia di Trento. Manfrini, 50 anni, oggi in carcere per il delitto, era già stato ammonito dal questore di Trento per un'aggressione in cui aveva lesionato lo sterno alla moglie. Secondo la testimonianza di un'amica Eleonora avrebbe voluto lasciar e il marito.Continua a leggere