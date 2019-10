Denti bianchi e perfetti | 5 regole base e i cibi da evitare

Fonte : dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Prendersi cura dei propri, sin dall’infanzia, è fondamentale perconseguenze poco piacevoli per la salute. Infatti, oltre agli effetti negativi a livello estetico e al dolore, una scarsa igiene orale porta allo sviluppo di patologie di varia entità che, se sottovalutate, possono compromettere e peggiorare la qualità della vita. Per questo MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha coinvolto uno dei suoi esperti, il dottor Marco Bondatti,sta di Roma, per indagare le patologie dentali più comuni e fornire indicazioni utili ed efficaci per una corretta prevenzione. Igiene orale per prevenire le patologie Il Dott. Bondatti suggerisce che “È fondamentale segnare in agenda controlli periodici, idealmente ogni sei mesi, salvo problematiche peculiari, dove è opportuno ...

stopridingmyD : Una ragazza che seguo su IG ha messo una foto con altre due - ringocares : -i rossetti di colori chiari (corallo rosso intenso,ecc.)creano un’illusione ottica e fanno sembrare i denti un po’… - ringocares : COME AVERE I DENTI BIANCHI ?? -