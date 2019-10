Aveva l' Aids e faceva sesso con le donne del clan E fu fatto a pezzi Non fu

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Era malato die continuava a farecon ledel, per questo fu ucciso e”. Nuova luce sul caso di Ferdinando Brodella, ucciso a 33 anni nel 1993 nel caserano. A riportare i nuovi risvolti della vicenda è il Corriere della Sera.La questione era sempre stata “liquidata” come un regolamento di conti tra idi Camorra del Casertano. Invece la verità è emersa a distanza di tempo grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, nonché di quelle dello stesso capoAugusto La Torre: Brodella era stato ucciso e poie seppellito in una masseria.Nuova luce sul caso è stata fatta dopo che i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di Mario Esposito, sessantenne accusato di aver preso parte all’omicidio Brodella, che ...

