1994 l’ascesa di Berlusconi chiude la trilogia nata da un’idea di Stefano Accorsi

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 4 ottobre 2019)Sky Atlantic, Sky Go, in streaming su Now Tv dal 4 ottobreladi Tangentopolida un’idea di“L’Italia è il paese che amo” Questa frase che ha segnato un’epoca, ha cambiato la politica e l’Italia intera, rappresentando di fatto la nascita della seconda Repubblica e l’avvento di, segna anche l’avvio di, terzo capitolo dellasu Tangentopoli nato da un’idea dipassato per 1992-1993 (disponibili su Box Sets). La Trama La trama diè di fatto la storia di quell’anno, un anno elettorale, l’anno del primo governo, del successo della Lega di Bossi, dell’esplosione di Forza Italia. Il tutto visto attraverso i veri protagonisti come Antonio Di Pietro o Silvioe i tre personaggi rappresentativi di tre mondi in conflitto ...

MiTomorrow : La fine di #Tangentopoli, l'ascesa di Forza Italia, i #quartieri del #futuro e le Olimpiadi invernali. Ecco perché… -