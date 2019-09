Migranti | al via i primi trasferimenti da Lampedusa

Gli sbarchi non si fermano : via ai trasferimenti dei Migranti : Mauro Indelicato Gli ultimi due sbarchi questa mattina: un totale di 31 persone vengono scortate fin dentro il porto dalla Guardia di Finanza. Intanto preoccupa la situazione nel locale hotspot: sono 330 i migranti presenti stanotte nella struttura Quello appena trascorso è uno dei fine settimana più difficili per Lampedusa: da sabato fino a questo lunedì mattina, sono in totale 11 gli sbarchi di migranti sull’isola, con le ...

Migranti : M5S - ‘avviato percorso importante - ora Ue unita nel sostenerlo’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – ‘I cinque punti chiave dell’accordo che è stato sottoscritto oggi a La Valletta, incardinano finalmente la ‘questione Migranti’ sui giusti binari, la cui direzione non può che essere quella dell’equa ridistribuzione”. Così i deputati del Movimento Cinque Stelle nelle commissioni Esteri, Difesa e Politiche Ue, in una nota.‘La bozza approvata dai ministri ...

Al via il vertice sui Migranti. Lamorgese : "Abbiamo buone prospettive" : Il vertice sull’immigrazione prende il via con le buone aspettative di Luciana Lamorgese, il nuovo ministro dell’Interno dell’esecutivo giallo-rosso, che al suo arrivo al Forte Sant’Angelo, di fronte a La Valletta, dichiara: “Speriamo che i lavori vadano bene. Abbiamo buone prospettive ma ne parliamo dopo”. Lamorgese incontrerà i ministri dell’Interno di Francia, Germania, Malta e ...

Migranti - Ocean Viking sbarcherà i 182 a bordo a Messina : via libera del ministero dell’Interno : La Ocean Viking sbarcherà a Messina i 182 Migranti che ha soccorso davanti alla Libia sei giorni fa. Il porto siciliano è stato assegnato dal ministero dell’Interno nelle scorse dopo una nuova richiesta giunta dalla nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere che avevano sottolineano come a bordo ci siano anche una neonata di soli 8 giorni e altri 13 bambini. L’imbarcazione si trova ad est di Linosa e nel pomeriggio la ong ...

Migranti sulla Gregoretti - chiesta l'archiviazione per Salvini : «Pronto se il tribunale dei ministri chiederà il processo» : Migranti a bordo della nave Gregoretti, la Procura distrettuale di Catania ha avanzato richiesta motivata di archiviazione per Matteo Salvini. Lo dice lo stesso leader della Lega aprendo la lettera...

Migranti : Salvini indagato per sequestro persona - Procura Catania chiede archiviazione : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – La Procura di Catania,come apprende l’Adnkronos, chiede l’archiviazione per l’ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera. Il fascicolo era stato aperto a fine luglio dalla Procura di Siracusa contro ignoti. La nave della Guardia Costiera era ferma nel porto di Augusta con a bordo 115 Migranti. Il comandante ...

Migranti : Fico vede Tsipras - ‘non più rinviabile revisione Regolamento Dublino’ : “La Grecia, come l’Italia, ha dato un contributo significativo in termini di accoglienza, ma si tratta di un fenomeno che deve essere affrontato dall’Europa in modo solidale e responsabile. Per questo non è più rinviabile la revisione del Regolamento di Dublino sulle competenze e sugli obblighi inderogabili di tutti gli Stati membri”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, dopo aver ricevuto ...

Ursula von der Leyen : "Sui Migranti la risolviamo all'europea" : “L’Europa deve essere un modello sull’immigrazione, con un sistema efficace, umano, sostenibile. Lo stile di vita europeo non è quello americano, né quello australiano”. Con queste parole, Ursula von der Leyen tenta di rassicurare i gruppi dell’Europarlamento, agitati per il portafoglio con competenze sui migranti nella nuova Commissione europea, quello affidato al greco Margaritis Schinas con la ...

Migranti - corridoi umanitari italiani vincono il premio Nansen per i rifugiati dell’Unhcr : “Alternativa sicura ai pericolosi viaggi in mare” : I corridoi umanitari, voluti e realizzati dalla società civile in collaborazione con il governo italiano, sono il vincitore regionale per l’Europa dell’edizione 2019 del premio Nansen per i rifugiati dell’Unhcr. Promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, CEI-Caritas Italiana, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) e Tavola Valdese, i corridoi umanitari sono stati premiati per aver assicurato a migliaia di rifugiati e persone con ...

“Via i Migranti economici” : Macron restringe le regole e cerca l’intesa con Conte : Il presidente francese a Roma: sintonia col governo sulla ridistribuzione. La Guardia costiera salva 90 persone, accolti da Malta dopo un negoziato

Due ufficiali italiani sono stati rinviati a giudizio nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di Migranti avvenuto nell’ottobre 2013 - nel quale morirono 268 persone : Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio Leopoldo Manna e Luca Licciardi nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti siriani dell’ottobre 2013, nel quale morirono 268 persone. Manna è l’ufficiale responsabile della sala

Migranti : al via i trasferimenti da Lampedusa - in 70 portati in nave a Porto Empedocle : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Al via i trasferimenti dei primi Migranti dall'hotspot di Lampedusa. Questa mattina un gruppo di 70 naufraghi, arrivati nei giorni scorsi sull'isola, ha lasciato l'isola a bordo del traghetto di linea per Porto Empedocle (Agrigento). Rimangono così altri 154 Migranti,

Naufragio dei bambini - rinviati a giudizio due ufficiali della Marina che tardarono i soccorsi. Morirono 268 Migranti di cui 60 minori : Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’ufficiale responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, Leopoldo Manna, e il comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina, Luca Licciardi, in relazione al processo sul Naufragio dell’ottobre del 2013, dove Morirono 268 persone tra cui 60 bambini. Si trattava di migranti siriani che scappavano dalla guerra civile. Ai due imputati il pm Sergio Colaiocco contesta i reati ...