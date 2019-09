Golf – Dunhill Links | trionfa Victor Perez | Andrea Pavan nella top ten

Golf - European Tour 2019 : il francese Victor Perez trionfa per la prima volta in carriera all’Alfred Dunhill Links Championship : Si è da poco concluso uno dei tornei più caratteristici dello European Tour di Golf, l’Alfred Dunhill Links Championship 2019. A trionfare per la prima volta in carriera è stato il ventisettenne francese Victor Perez, capace di scendere fino allo score complessivo di -22 nelle peculiari quattro giornate giocate su tre dei principali campi d’Inghilterra: Kingsbarn, Carnoustie e St.Andrews. La battaglia per la vittoria con il compagno ...

Golf – Dunhill Links : Andrea Pavan corre per il titolo : Nel Dunhill Links Andrea Pavan, sesto, corre per il titolo. Il romano è a quattro colpi dai due leader, Victor Perez e Matthew Southgate. Out gli altri italiani Andrea Pavan, da 11° a sesto con 200 (68 65 67, -16) colpi, è salito ancora e sarà in corsa per il titolo nel giro finale dell’Alfred Dunhill Links Championship (European Tour), che si sta disputando con formula pro am (un pro e un dilettante) in Scozia, sui tre percorsi dell’Old ...

Golf – Alfred Dunhill Links Championship : Pavan risale fino all’undicesimo posto - Jordan nuovo leader : L’azzurro guadagna ben diciassette posizioni e si porta a ridosso della top ten, in testa invece sale Matthew Jordan Andrea Pavan si è portato dal 28° all’11° posto con 133 (68 65, -11) colpi e Renato Paratore, dal 53° al 21° con 135 (69 66, -9), nell’Alfred Dunhill Links Championship (European Tour), che si sta disputando in Scozia, sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns, tutti par 72, e dove ...

Golf - European Tour 2019 : Matthew Jordan vola in testa all’Alfred Dunhill Links Championship dopo due giri - 11° Andrea Pavan : Terminato il secondo giro all’Alfred Dunhill Links Championship, sui tre percorsi di Carnoustie, di Kingsbarns e dell’Old Course a St. Andrews, tutti in Scozia. E’ ancora uno dei partenti odierni nel tempio del Golf mondiale a mettersi in mostra: si tratta dell’inglese Matthew Jordan, che con un -8 di giornata va a -14. 23 anni, nato non lontano da Liverpool, Jordan ha vinto in carriera un torneo sul Challenge Tour, per ...

Golf – Alfred Dunhill Links Championship : Justin Walters in testa dopo il primo giro - Bertasio dodicesimo : dodicesimo posto per l’azzurro dopo il primo giro del torneo scozzese, in testa il sudafricano Walters Nino Bertasio ha iniziato al dodicesimo posto con 66 (-6) colpi l’Alfred Dunhill Links Championship (European Tour), che si sta disputando in Scozia, sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns, tutti par 72, dove il leader è il sudafricano Justin Walters con 63 (-9). Nel torneo che si disputa con ...

Golf - European Tour 2019 : cinque italiani e tanti big in Scozia - c’è l’Alfred Dunhill Links Championship : Riparte dalla Scozia il cammino dell’European Tour 2019: è il momento di uno dei tornei più caratteristici dell’intero calendario, l’Alfred Dunhill Links Championship in Scozia. La grande particolarità, in questo caso, è che si gioca su tre percorsi: Carnoustie, Kingsbarns e soprattutto l’Old Course di St. Andrews, tempio del Golf mondiale che, nel 2021, ospiterà la centocinquantesima edizione dell’Open ...