Conviene comprare iPhone 11 e 11 Pro?

Conviene comprare già oggi uno smartphone 5G? : 5G al Mobile world congress (foto: Wired) Le rivoluzioni, nella telefonia, non sono poi molte, e quelle epocali, appena uscite, ci mettono di fronte alla sempiterna domanda: ci serve davvero? Non fa eccezione il 5G, che da qualche mese fa capolino anche nella penisola e promette di rivoluzionare la nostra vita. Le caratteristiche per riuscirci ci sono, ma occorre capire se questo momento, cioè la fase di lancio, è quello giusto per abbracciare ...