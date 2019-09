Nonna e nipote si amano follemente | lei 72 anni | lui 26 anni | voglio un figlio a tutti i

Nonna soffoca e poi seppellisce in giardino il figlio di 5 anni dei vicini di casa perchè era più bello e intelligente del nipote : Una storia sconvolgente quella raccontata dal Daily Mirror. Una donna anziana che viveva in un villaggio di Hao nella Cina centrale si è resa artefice di qualcosa di orribile. La donna ha prima rapito un bimbo di 5 anni, figlio dei vicini di casa, con l’inganno lo ha fatto salire su un furgone, poi lo ha soffocato e infine seppellito nel suo giardino. Una volta scoperta la donna ha detto che ha compiuto il terribile gesto perché ...

La Nonna confessa un segreto incredibile al nipote - la reazione di quest’ultimo : Un ragazzo, Brad Ryan che studiava all’università per diventare un veterinario, in un momento molto particolare della sua vita in cui si sentiva molto giù di morale ha deciso di andare a trovare la nonna che viveva nell’Ohio, in USA e stare un po’ con lei. Durante una delle loro chiacchierate la nonna ha confessato al nipote di non aver mai visto le montagne né il mare in tutta la sua vita e allora il ragazzo decise di farle questo ...

Il nipote preferito di Nonna Carole Middleton? Il piccolo George - : Carlo Lanna Secondo i royal watcher, Carole Middleton avrebbe un legame molto particolare con i nipoti di Kate soprattutto con il piccolo George Rispetto alla famiglia di Meghan Markle, quella dei Middleton è sicuramente più compatta. Sono legati da un forte sentimento che il tempo non scalfisce. Restano fuori dai riflettori e regalano a Kate il sostegno di cui ha bisogno. Il merito sarebbe di Carole Middleton, donna forte e energica ...

Nadia Toffa - morta la Nonna Maria : non ha retto al dolore per la perdita della nipote : Non ha retto al dolore per la morte della nipote Nadia Toffa e pochi giorni dopo Maria Cocchi, nonna della conduttrice, è volata in cielo. I funerali della donna sono stati celebrati il 20 agosto a Cerveno, in provincia di Brescia, solo quattro giorni dopo quelli della giornalista de Le Iene. La famiglia, già distrutta dalla perdita di Nadia a soli 40 anni, ha mantenuto lo stretto riserbo sulla notizia per vivere questo momento difficile lontano ...

