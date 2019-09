Emma Marronerassicura i fan | Dura | ma è andata bene

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Auguri,. E finiamola qui. Perché del «dibattito social» sulla guarigione della cantante non sentiamo nessun bisogno. Lo diciamo per rispetto diMarrone, ma soprattutto per rispetto del buonsenso. Un personaggio pubblico ha il diritto di informare in tempo reale i fan addirittura delle proprie condizioni di salute? Sì certo, anche se avere il diritto di farlo non significa sentirsi necessariamente in dovere di farlo. A meno che non si accetti il rischio che poi il solito hater idiota (in agguato ce n'è sempre uno o più di uno) vomiti odio perfino sulle altrui gravi malattie.è capitato, ma lei - da tipa tosta qual è - non ha fatto una piega, anzi ha reagito nel migliore dei modi: guarendo. Notizia bellissima per se stessa e per le tante persone che le vogliono. Una svolta positiva rappresentata plasticamente dalla foto che l'artista ha postato su Instagram: ...

