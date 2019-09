Droga a Palermo | smantellata rete di pusher a Borgo Vecchio

In un’estesa operazione antiDroga a Palermo sono stati effettuati 18 arresti : Nelle prime ore di sabato 28 settembre a Palermo è stata eseguita un’operazione di polizia antidroga che ha coinvolto 23 persone, accusate a vario titolo di partecipare alle attività di spaccio nella zona di Borgo Vegghio. L’operazione, chiamata “Push Away”,

Palermo - spaccio di Droga di intere famiglie : bimbi usati per il trasporto e mamme “ragioniere” : Maxi operazione antidroga nella zona di Borgo Vecchio a Palermo: la Polizia ha arrestato 18 persone, mentre per altre 5 è stato disposto obbligo di dimora, scoprendo famiglie dedite allo spaccio di stupefacenti, in cui le donne erano le contabili e i minori venivano utilizzati come pusher "senza alcuno scrupolo".Continua a leggere

Palermo : Droga nel sangue - bimbo di 18 mesi in ospedale : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - Un bimbo di 18 mesi è ricoverato da ieri all'ospedale dei Bambini di Palermo per aver ingerito droga. Il piccolo, inizialmente portato dai genitori al Pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale dei Bamb

Droga : operazione ‘Neve d’estate’ - Carabinieri Palermo arrestano tre persone : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) dalle prime ore dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, su proposta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone, tra cui due fratelli, accusate di spaccio di cocaina. Si tratta di Ignazio ...

Palermo : Gdf sequestra oltre 50 mila dosi di Droga : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - In concomitanza con la stagione estiva e l’aumento del flusso turistico, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha disposto un’intensificazione dei controlli dei traffici illeciti concentrandosi in via prioritaria nelle aree maggiormente esposte, ovv

Palermo : controlli antiDroga Gdf - denunce e sequestri : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha disposto il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti lungo le principali arterie stradali nell’ambito dei servizi per il controllo economico del territorio. In questo contesto, le Fiamme Gialle di Carini hanno eseguito diversi controlli a mezzi e persone nei pressi dello svincolo ...

Palermo : Droga in vendita in un negozio - denunciato commerciante : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – I Finanzieri del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno proceduto al sequestro di 59 confezioni di marijuana e 15 di hashish, per un totale di 121 gr di sostanza stupefacente esposte in libera vendita in un esercizio pubblico destinato a tale commercio ubicato nel quartiere del ‘Capo” del capoluogo ...