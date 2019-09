Mal d’Autunno | tristezza | stanchezza e malumore i sintomi più comuni Ci sono 2 rimedi

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) L’autunno è ormai arrivato e, quando poi sarà il momento del cambio d’ora, le giornate saranno via via più corte. Con meno ore di luce a disposizione e condizioni meteo più “opprimenti”, tanti italiani avvertono ansia e. Ad angosciare maggiormentela perdita del senso del tempo e il timore di non riuscire a far tutto, secondo uno studio di “In a Bottle“. “Umore triste, irritabilità, astenia e, maggior ritiro sociale, difficoltà nella concentrazione, aumento dell’appetito e del sonnoche permettono di inquadrare questo tipo di disturbo definito a “pattern stagionale” e descritto nella quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) come Disturbo Depressivo Maggiore Ricorrente con andamento stagionale – spiega la dottoressa Emanuela Napoli, psicologa e sessuologa – Le persone che manifestano il Seasonal ...

