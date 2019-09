Instagram non funziona per alcuni utenti

Pronunciati problemi Instagram oggi 27 settembre : il social non funziona : Si stanno facendo registrare copiosi problemi Instagram nella giornata di oggi 27 settembre, proprio a cavallo di un piccolissimo down, durato una manciata di secondi, del social gemello Facebook. Ancora non è possibile risalire all'esatta causa del malfunzionamento della piattaforma, probabilmente collegata all'estensione del test che ha visto rimosso il numero di mi piace ricevuto dai post altrui. L'articolo Pronunciati problemi Instagram ...

La censura in rete, da parte di Facebook e Instagram, dei nudi artistici delle opere di Antonio Canova fa infuriare Vittorio Sgarbi. Il critico, che a gennaio è diventato presidente della Fondazione Canova di Possagno, paese natale dello scultore settecentesco, annuncia cause contro i social a causa dell'algoritmo incapace di distinguere tra arte e pornografia, che genera automaticamente un blocco delle immagini di capolavori universali

Instagram è scomparsa dal Google Play Store, ma niente di irrecuperabile. ecco come ritrovare l'applicazione e scaricarla nuovamente sul vostro smartphone.

Temptation Island Vip, Serena Enardu torna su Instagram e risponde alle critiche del pubblico Serena Enardu dopo Temptation Island Vip 2019 è già riapparsa sui social network e oggi ha anche risposto alle critiche su Instagram. I protagonisti del reality show non possono parlare di quanto è successo nello stesso reality, tuttavia oggi Serena ha […]

Instagram ha detto che dalle prossime settimane non farà più visualizzare alle persone con meno di 18 anni post che fanno pubblicità a prodotti per perdere peso e ad alcuni tipi di chirurgia estetica. Non verranno mostrati ai minorenni anche

Bianca Guaccero ha avuto un inizio di stagione difficile con Detto Fatto. E su Instagram lascia un importante messaggio. Se il suo obiettivo quest'anno è trasmettere l'idea che bisogna accettarsi per quello che si è – e per questo si è tolta il reggiseno in studio, assume lo stesso atteggiamento per quanto riguarda gli ascolti della sua trasmissione. In altri termini, la Guaccero non ha paura di guardare in faccia alla realtà e

Weekend alla scoperta delle bellezze italiane per Chiara Ferragni e famiglia. Insieme a Fedez e Leone, Chiara Ferragni si sta godendo il fine settimana più caldo di settembre in costiera...

Nel giorno in cui avevano deciso di scendere in piazza contro il nuovo governo che stava per chiedere la fiducia alla Camera, attivisti, dirigenti e leader dei due principali movimenti...

Blocco su Instagram e Facebook a numerosi account del movimento di estrema destra Casapound. Dal primo pomeriggio i profili ufficiali del partito non sono raggiungibili, cosi' come quelli di numerosi responsabili nazionali, locali e provinciali, compresi quelli degli eletti in alcune citta' italiane. Restano, invece, consultabili i profili su Twitter. "Si tratta di un attacco senza precedenti. Siamo schifati - ha detto il presidente di

Pelle perfettamente liscia e un Gerry Scotti quasi irriconoscibile. Valeria Marini nell'ultimo post di Instagram, pubblicato in occasione del memorial per i 10 anni dalla scomparsa di Mike Buongiorno, esagera con i filtri e pubblica uno scatto, insieme al conduttore di Caduta Libera, dall'effetto esilarante. Almeno per i suoi fan, subito impietosi nei commenti. "Gerry sembra abbia la faccia di cera in fase di scioglimento", scrive qualcuno

Riccardo Marcuzzo di Amici annuncia il suo ritorno sui social, ma pubblica una Foto di un'altra persona. Allarme tra i fan: cosa è successo?

C'è grande attesa per il ritorno sulle scene di Riki Marcuzzo ma in queste ore nel suo profilo Instagram si sta consumanto un piccolo "dramma" a causa del mistero di una foto che non sarebbe del ragazzo. Aleggia un mistero sul profilo Instagram di Riccardo Marcuzzo, il giovanissimo cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi. Idolo delle ragazzine, Riki ha conquistato anche un discreto successo internazionale soprattutto in America Latina.