Giampaolo trema ma resta | non e’ in discussione

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2019) ''Tutti con'', e' il motto che riecheggia in queste ore tra Milanello e Casa Milan. Lo dice esplicitamente Gianluigi Donnarumma (''siamo tutti con lui''), lo sussurrano i dirigenti rossoneri, pronti a garantire che il tecnico ''non e' in''. La rocambolesca sconfitta contro il Torinodura da digerire ma e' la dimostrazione che qualcosa, forse, sta iniziando a cambiare: il Milan per un'ora e' stato padrone del campo, ha costruito diverse occasioni, mancando pero' di cinismo. I marchiani errori sotto porta - con Piatek e Kessie - non possono essere additati direttamente a, a cui la dirigenza riconosce di avere ancora una forte presa sul gruppo e per questo decisa a garantire ''tempo'' e ''pieno supporto'' al tecnico, assistito questa mattina dalla presenza all'allenamento di Maldini e Massara. I numeri, pero', sono impietosi: 3 sconfitte su 5 gare, ...

