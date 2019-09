Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Sono trapelate oggi 27 settembre sul web più di 20 appche faremmo meglio a cancellare prima possibile al nostro smartphone. Come spesso accade in questi casi, in linea con quanto vi ho riportato qualche giorno fa sulle nostre pagine, si parla più in particolare di, ovvero di app che vengono infettate. Queste, una volta installate dagli utenti, eseguono un codice che fa caricare un elevato volume di pubblicità. Spesso e volentieri senza che la vittima riesca a comprendere cosa stia succedendo. Analizzando la vicenda emersasulle appche ci potrebbero dare non pochi problemi, ho esaminato diverse fonti. In primo luogo, prezioso il contributo di Symantec, che ha reso pubblica la minaccia avvertendo Google. Probabile che le applicazioni in questione siano rimosse nel giro di poche ore dal Play Store, fino a quando non verranno risolti tutti i ...

GioPao9 : Cancellazione immediata di oltre 20 app #Android da questo venerdì: caso adware di fine settembre - OptiMagazine : Cancellazione immediata di oltre 20 app Android da questo venerdì: caso adware di fine settembre… - cieffe27 : @WikimediaItalia @AlfonsoFuggetta Non risultano discussioni perché l'utente Alesasso ha deciso per la cancellazione… -